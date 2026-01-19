İki meslek grubuna yeşil pasaport geliyor: Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, fiilen çalışan ve meslekte en az 15 yılını tamamlayan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport (hususi pasaport) verilmesi öngörülüyor. Düzenleme hayata geçerse, bu kapsamdaki meslek mensupları vize muafiyeti bulunan birçok ülkeye daha kolay seyahat edebilecek.

En az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ile mimarları kapsayacak

13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifin mevcut aşaması “komisyonda” olarak görünüyor. Teklifin gerekçesinde; TMMOB’ye bağlı odalara üye, mesleğini aktif olarak icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ile mimarların hususi damgalı pasaporttan yararlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına dikkat çekiliyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Kimler yeşil pasaport alabiliyor?

Türkiye’de yeşil pasaport kullanabilen grup ve meslekler şöyle:

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri: Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri. Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri). Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları: Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları. Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular: Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları: Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri: Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar: Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.