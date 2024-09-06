  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İki sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak!
Takip Et

İki sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak!

Sigara fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Philip Morris ve JTİ sigara gruplarına yapılan zamlardan sonra, BAT ve TT sigara markalarına da yeni fiyat artışları yansıtıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak!
Takip Et

Gelen zammın ardından BAT grubundaki sigaraların en düşük fiyatı 67 TL, en yüksek fiyatı ise 89 TL'ye ulaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. 

Erol Dündar'ın BAT grubuna ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

TT grubuna da zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve BAT grubuna gelen zamların ardından TT grubuna da zam geldiği bilgisini paylaştı.

TT sigara grubuna gelen zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 64 lira oldu.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

 

Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldiFed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldiKüresel Ekonomi

 

Elektriğe yıl sonuna kadar yeni zam gelir mi? 'Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim'Elektriğe yıl sonuna kadar yeni zam gelir mi? 'Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim'Ekonomi

 

Ekonomi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ağustosta açık verdi
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ağustosta açık verdi
Bireysel kredilerde alarm: Yasal takibe düşen borç iki kattan fazla arttı
Bireysel kredilerde alarm: Yasal takibe düşen borç iki kattan fazla arttı
2015 sonrası OVP’de hedefler: Dolar, enflasyon öngörüleri ne kadar isabetli oldu?
2015 sonrası OVP’de hedefler: Dolar, enflasyon öngörüleri ne kadar isabetli oldu?
Tarımda öngörülen dışında yapılan üretime destek yok, yaptırım gelebilir
Tarımda öngörülen dışında yapılan üretime destek yok, yaptırım gelebilir
NY Fed Başkanı Williams: Faiz indirimi süreci başlamaya hazır
NY Fed Başkanı Williams: Faiz indirimi süreci başlamaya hazır