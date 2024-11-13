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İki ünlü markanın balları sahte çıktı! Zincir marketlerde satılıyor

Gıdada hileli üretim yapan firmaların sayısı artmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları duyurduğu listeye 12 Kasım itibarıyla iki yeni firma daha ekledi. Zincir marketlerde satılan bu firmalara ait bal ürünlerinde taklit ve tağşiş bulgularına rastlandı.

Haber Merkezi
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İki ünlü markanın balları sahte çıktı! Zincir marketlerde satılıyor
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Gıda sahtekarları listesi hemen hemen her gün yenileniyor. 11 Kasım tarihli listede İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'deki firmalar yer almıştı. Söz konusu listede en dikkat çeken detay ise yine kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar (tost) peynirinde bitkisel yağ tespit edilmesi oldu. Ayrıca koyun sütünden diye pazarlanan eritme peynirinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.

İki ünlü markada bal hilesi

12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İşte 12 Kasım tarihli gıda sahtekarları listesi:

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