İki yeni yerli üretim sondaj kulesi daha göreve başladı

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 5 bin metreden sondaj yapabilen kulelere, güç sembolü olması amacıyla Dünya ve Olimpiyat halter rekortmeni Naim Süleymanoğlu ile Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı adının verildiği kaydedildi.

Yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz ‘Seyit Onbaşı’ ve Naim Süleymanoğlu’ da bu vizyonumuzun birer sonucu” görüşünü vurguladı.

Açıklamada sondaj kulelerinin TPAO ve TPAO’nun yurt dışındaki şirketi Turkish Petroleum International (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında üretildiği ve sondaj yapacağı kaydedildi. TPIC, TPAO’nun sondaj faaliyetlerini yürütüyor. İnşa edilen kulelerin 43,2 metre yükseklikteki kulelerin kontrol sisteminin de milli yazılım ile çalıştığı belirtilen açıklamada,

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre. ‘U-Frame Cantilever’ konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler, 1.500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, millî sondaj yazılımı ile çalışıyor.

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak’ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda sondaj faaliyetini başarıyla sürdürüyor. Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar’da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Enerjide tam bağımsızlık

Bakan Bayraktar yazılı açıklamadaki değerlendirmesinde petrol üretiminde tüm süreçlerin yerli ürünlerle yapılmasını hedeflediklerini vurgularken, geniş anlamda enerjide Türkiye’nin tam bağımsız hale gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak’taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye” ifadesini kullandı.