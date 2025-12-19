  1. Ekonomim
İkinci el araç alım-satımında harç dönemi 1 Ocak'ta başlıyor

Araç tescil ve satışında binde 2 oranında harç ödemesi yılbaşından itibaren başlayacak. Harç bin liradan az olmayacak.

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7566 sayılı Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte araç satış ve devir işlemlerinde uygulanacak harç oranı binde 2 olarak belirlenirken, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satışlarda harç alınmayacağı belirtildi.

Ödenecek harcın asgari tutarı da bin lira olarak tespit edildi.

Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon liralık bir aracın satışında ödenecek vergi 2 bin lira olacak. Hesaplaması aracın noterde belirtilen satış bedeli x 2 / 1000 formülüyle bulunacak.

