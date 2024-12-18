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İkinci el araç piyasasında yeni yılda beklentiler ne yönde?

Malatya’da, ikinci el otomobil satışında umduklarını bulamayan galerici esnafı yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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İkinci el araç piyasasında yeni yılda beklentiler ne yönde?
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Malatya’da, ikinci el otomobil satışında umduklarını bulamayan galerici esnafı yeni yıldan umutlu olduklarını kaydetti.

"Sektördeki haraketlilik faizlerin düşmesine bağlı"

Sektörün durma noktasına geldiğini aktaran Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüzde 20’lere varan indirimlere rağmen satış yapamadıklarını kaydederek, yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Levent, sektördeki haraketliliğin faizlerin düşmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Galerici Fevzi Kocaman, 2024 yılında beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, yeni yıl için umutlu olduklarını kaydetti. Kocaman, iş yerlerinde satış için sergiledikleri trafiğe çıkmayan araçlarda sigorta zorunluğunun ise girdi fiyatlarını arttırdığını belirterek, teşhir durumunda olan araçlar için sigorta zorunluğunun ortadan kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

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