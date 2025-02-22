İkinci el araç satışında kriz! Bedeli fiyata yansıtmak zorundayız

İkinci el araçlara trafik sigortası yapma zorunluluğu sektörü karıştırdı. Yapılan düzenlemeyle artık oto galericiler parkta duran araçları sigortalatmak zorunda. Bir aracın sigorta maliyetinin 30 bin TL olduğunu belirten sektör, "Bedeli fiyata yansıtmak zorundayız." diyor.

Galericiler mağdur

Araç piyasasında, satıştan 15 gün sonra sigorta yaptırma döneminin sona ermesinin ardından yeni düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle galericilerin sattıkları araç başına, satış işleminden önce trafik sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. İkinci el araç satışı yapan oto galerici esnaf ise yeni düzenlemeyle ilgili mağdur olduklarını dile getirerek yetkililere seslendi.

Satıştan önce sigorta poliçesi yaptırma zorunlu

5 Aralık 2024'de yürürlüğe giren noterlerde araç satışından önce sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğu, yurt genelinde ikinci el araç alım satımı yapan on binlerce esnafı mağdur etti. Yeni düzenlemeye göre, noterde daha aracı üzerine almadan kendisi adına sigorta poliçesi düzenlemek zorunda. Çünkü noterdeki sistem, trafik sigortası yapmayanların aracını satmasına izin vermiyor.

"Yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık"

Sabah'ta yer alan habere göre Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, daha önce basın açıklaması da yaptıklarını söyleyerek yetkililerin harekete geçtiğini ve yetki belgesine sahip esnaflar için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanındığını dile getirdi. Kayatuzu, "Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkı, 1 Şubat'a ertelenmişti. Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerinden, devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz." dedi.