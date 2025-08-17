İkinci el konut fiyatlarında denetimler sıklaştırıldı

2025 yılı itibarıyla konut sektöründe beklenen canlanma gerçekleşti. Son açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Ocak-temmuz döneminde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

Tüm bu tablo yıl sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek satış adetlerinin geleceğine işaret ediyor. Son rekor 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 adet ile kırılmıştı. Sektör uzmanları bu yıl su rakamın egale edileceğini düşünüyor. Ancak ülkemizde özellikle pandemi dönemi sonrası ortaya çıkan fırsatçılık durumu, her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de yaşanmaya başladı.

Satışların artması ile birlikte konut fiyatlarında yükselişler gözleniyor. Sektör temsilcilerinden aldığımız ve piyasadan yaptığımız araştırmalara göre, piyasada konut sektörüne ilginin artmasına bağlı olarak konut fiyatlarında ortalama yüzde 20-25 bandında artışlar yaşanıyor.

Şubat-mart ayında 7 milyon liraya satılan 2+1 ortalama bir dairenin, piyasanın hareketlenmesi ile 9 milyon lirayı geçtiği gibi örnekler oldukça fazla… Bu fırsatçılık özellikle büyükşehirlerde ve ikinci el konutlarda yapılıyor. Ancak buradan belirtelim… Ticaret Bakanlığı bu konuda oldukça hassas davranıyor. Hiçbir sebep yokken milyon liralık artışlar bakanlığın sıkı denetiminde. Sektör temsilcileri de yaşanan durumu fırsata çevirmek isteyenleri uyarıyor.

Bakanlık denetimde

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda “İlanımı silerim, 1 ay sonra yüksek fiyattan yeniden ilana veririm gibi davranışlar da bakanlığın denetiminde. Talep var diye aynı gün içinde ilanı iki kez zamlayanlar, komşu ilanın üstüne ‘bir tık daha’ koyanlar var. Fiyatları sebepsiz yere şişirmek, tüketiciyi yanıltıcı beyan ve ilan manipülasyonu yapmak ceza kapsamında.

İlan ve tapu sahipleri ile konut bilgileri sürekli takip ediliyor. Ciddi cezalar ile karşılaşılabilir. Kısa vadeli kazanç uğruna itibar kaybı ve hukuki risk alınmamalı, denetimler artarken piyasa kendi dengesini de kuruyor” açıklamasını yapıyor.