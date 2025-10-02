İkinci ‘Nefes’ faiz indirimiyle geldi

AYSEL YÜCEL- HÜSEYİN GÖKÇE

Ağustos’ta başlayan ilk Nefes Kredisi’nde limitin kısa sürede dolması üzerine, reel sektörün her fırsatta TOBB yönetimi ve ekonomi yönetiminden talep ettiği ikinci dilim kredi daha uygun koşullarda bugünden itibaren kullandırılmaya başlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların KOBİ’lere yönelik sunduğu düşük faizli Nefes Kredisinin ikinci aşamasında, yüzde 32-33 faiz ile 25 milyar liralık kredi kullandırılacak. Faizin ilk dilime göre 5 puan daha düşük olduğu ikinci Nefes Kredisinden de sadece TOBB’a bağlı oda ve borsaların üyeleri yararlanabilecek.

Piyasa koşullarından daha uygun faizle kullandırılan ilk Nefes Kredisi’nde 8-9 Ağustos’ta başlayan başvurular, daha ay dolmadan 3 haftadan kısa bir sürede sonuçlanmıştı. Bu kredide olduğu gibi üst limitin 1.5 milyon lira olduğu kredide, faiz vadeye göre yüzde 37-38 arasında değişiyordu. Bu kapsamda 23 bin 515 firmaya 30 milyar liralık destek sağlanmıştı.

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar lira olacak. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde en fazla 36 ay vadeye kadar kullanılacak. Faiz ise 24 ay vadeli kredilerde yüzde 33, 24’ün üzerindeki vadelerde yüzde 32 olarak belirlendi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilecek.

KOBİ’lere nefes aldıracak

Hisarcıklıoğlu: Amacımız zor günlerde çarkın dönmesini sağlamak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sahada karşılaştıkları en büyük problemin finansmana erişim olduğunun altını çizerken, özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığını söyledi. KOBİ’lerin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak oluşturduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim tarihi itibariyle başlatıyoruz” dedi.

EKONOMİ gazetesine konuşan sektör temsilcileri, kredinin özellikle küçük ölçekli işletmeler için önemli bir destek olacağını vurgularken, 1,5 milyon TL’lik üst limitin büyük sanayiciler için yetersiz kaldığına dikkat çekti. Yetkililer, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının çok daha yüksek olduğunu, bu nedenle söz konusu limitin onlar için anlamlı bir katkı sağlamayacağını ifade etti.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: İşletmelerimizi Nefes Kredisinden yararlanmaya çağırıyorum

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullu işletmeleri TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanmaya çağırdı. Avdagiç, “KOBİ’lere uygun şartlarda finans imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor” dedi. Başvuruların TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yapılacağını belirten Avdagiç, kredinin 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde yüzde 32 faizle sunulacağını ifade etti. Kredinin 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacağını ve bir firmanın en fazla 1,5 milyon TL kullanabileceğini vurguladı.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: Ekonominin kan dolaşımı hızlanacak

“Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB’un Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek, KOBİ’lere vereceği can suyu ile ekonominin kan dolaşımı hızlanacak. Üyelerimizle hangi ortamda bir araya gelirsek gelelim, ilk dile getirilen finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardı. KOBİ kredilerindeki sınırlı büyüme işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırıyordu.

TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek, istihdam imkânını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacaktır”

BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY: İş dünyamız için hayırlı olsun

“Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ’lerimize uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla Temmuz ayında uygulamaya alınan 30 milyar TL’lik Nefes Kredisi, kısa sürede iş dünyamız için adeta bir can simidi oldu. Ancak finansman ihtiyacımızın büyüklüğü göz önüne alındığında, yeni bir paketin hızla devreye alınması taleplerimiz arasında yer alıyordu. Bu doğrultuda, TOBB, KGF ve bankalar iş birliğinde hazırlanan Nefes Kredisi’nin yeniden başlatılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu desteğin hayata geçirilmesine liderlik eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş dünyamız için hayırlı olsun.”

TASD BAŞKANI BERKE İÇTEN: Nefese en çok ihtiyacı olan sektörlere öncelik verilmeli

“TOBB’un KGF ve bankalarla iş birliği halinde özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalara kısmen uygun koşullarda bir kredi imkânı sunması elbette önemli bir adım. Ancak 25 milyar liralık hacmin bugünkü koşullarda ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu söylemem gerekiyor. Bu miktarda krediden ancak Türkiye genelinde bütün sektörlerden 20 bin civarında firma yararlanabilir. Dolayısıyla kredi kullanımında nefese gerçekten ihtiyacı olan ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere öncelik verilmesinin daha doğru olacağını değerlendiriyoruz.”

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ: Sıkıntı yaşayan işletmelere nefes aldıracak

“Ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimize uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla TOBB Nefes Kredisi tekrar hayata geçiyor. Finansman sıkıntısı yaşayan işletmelerimize nefes aldıracak destek paketi için başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

GYHİB BAŞKANI CEM SEVEN: KOBİ’ler için gerçekten ‘Nefes’ olacak

Yerli ekipman üreticileri ve işçilik hizmeti veren firmalar için katkı sağlayacak, KOBİ’ler için gerçekten nefes olacak. Faiz oranları da çok cazip dedi.

TÜGİAD BAŞKANI GÜRKAN YILDIRIM: Çarkların dönmesine katkı sağlayacak

“25 milyar TL’lik dev bir hacimle, üstelik 6 ay anapara ödemesiz ve uygun faiz koşullarıyla sunulan bu finansman imkânı, özellikle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimiz için ‘nefes aldırıcı’ bir çözüm olacaktır. Günümüzde KOBİ’lerin en önemli sorunu nakit akışını sürdürmek. Azami 1,5 milyon TL limitli bu kredi, binlerce işletmenin çarklarının dönmesine, istihdamın korunmasına ve yeni yatırımlara odaklanmasına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Bu kritik dönemde, özel sektörün en büyük çatı kuruluşlarından KGF ve bankaların, KOBİ’lerin yanında durarak somut bir destek adımı atması, iş dünyamızın geleceği adına son derece umut vericidir. Ancak kredinin tabana yayılması ve gerçek ihtiyacı olan işletmelerin faydalandırılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.”