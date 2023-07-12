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İkinci vergi paketi gelir mi?

Buse Biçer'in moderatörlüğünü yaptığı programda; Abdurrahman Yıldırım, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz gündemdeki merak edilen soruları yanıtladı.

Haber Merkezi
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Global Yatırım Holding işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar'da bu hafta vergi artırımları ve atılacak olası adımlar değerlendirildi.

Buse Biçer'in moderatörlüğünü yaptığı programda; Abdurrahman Yıldırım, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz gündemdeki merak edilen soruları yanıtladı.