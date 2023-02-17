İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart'ta düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan ancak depremler nedeniyle ertelenen ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ 15-21 Mart'ta yapılacak. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen kongrenin organizasyon tarihinin belli olduğu ifade edildi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin tüm paydaşlarını 15-21 Mart'ta dayanışmaya davet ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada kongreye "Dirençli Şehirler ve İktisat" başlığının da eklendiği kaydedildi.

Geleceğin iktisat stratejilerinin tartışılacağı ana kongrede 6 Şubat 2023 depreminin yarattığı devasa yıkımın uzun vadeli sonuçları hakkında kapsamlı müzakereler gerçekleşeceği, politika önerilerinin tartışılacağı da bildirildi.