İkinci yüzyılın sektörleri 'vitrin'e çıkıyor

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından iş dünyasının rekabet gücüyle ilgili en güncel gündem maddelerinin tartışılması amacıyla düzenlenen Rekabet Kongresi, 28 Kasım Salı günü yapılacak. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek kongrenin ana teması ise “İkinci Yüzyılın Sektörleri” olarak belirlendi.

TÜRKONFED’in desteğiyle düzenlenecek kongre; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in konuşmalarıyla başlayacak.

Özel konuşmacılar ‘gelecek’ temasını ele alacak

Gelişen teknolojiler ve jeopolitik konjonktür de dikkate alınarak, önümüzdeki yüzyılın en rağbet görecek sektörlerinin tüm yönleriyle değerlendirileceği kongrede, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. 15. Rekabet Kongresi’nin özel konuşmacıları M-GEN Dijital Ajans Kurucusu Ufuk Tarhan “Rekabetin Geleceği”; Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç “Yapay Zeka Endüstrileri Nasıl Değiştiriyor?”; Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası “Küresel Jeostrateji ve İş Dünyasının Geleceği”; KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise “İkinci Yüzyılda Kadın” başlıklı birer konuşma yapacak.

İlk panelde iklim krizi masaya yatırılacak

Kongre kapsamında düzenlenecek İklim Kriziyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Stratejileri başlıklı ilk panelde; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Emine Çelebioğlu “Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”; Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (YEYKAD) Kurucu Üyesi ve Sürdürülebilir Enerji Finans Danışmanı Seyran Hatipoğlu “Yeşil Finansmana Erişim” Beslenme Uzmanı, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve FAO Türkiye Destekçisi Dilara Koçak “Sürdürülebilir Gıda ve Bireysel Gıda Tüketiminin Geleceği”; TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik ve İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan “Paydaşlar Arası İşbirliği ve Sürdürülebilirlik Entegrasyon”, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin “İklim Değişikliği Sürecinde STK’ların Rolü” hakkında bilgi verecek.

İkinci panelde sektörlerin geleceği değerlendirilecek

15. Rekabet Kongresi’nin ikinci ve son paneli ise “Sektörlerin Geleceği” temasıyla düzenlenecek. Panelin konuşmacıları ise Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Banu Özyalçın, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber olacak.