İklimlendirme, global pazarda etkinliğini artıracak

Global iletişim stratejisini oluşturan Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), kapsayıcılık vizyonuyla yurtdışı markası “Turkish HVAC-R”ın dünyada etkinliğini artıracak. Birlik düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında sektörün ihracatla büyüyen performansını değerlendirdi, 2023 yılı hedeflerini açıkladı.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de katıldı. 2022 yılını bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artışla 6 milyar 680 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattıklarını belirterek sektör ihracatının tüm zamanların en yüksek büyüklüğüne ulaştığını kaydeden Şanal, geçen yılın ikinci yarısında Dolar-Euro’daki parametre değişkenliklerinden dolayı sektörün olumsuz etkilenmesine rağmen sektör ihracatının ithalatı karşılama oranın yüzde 93,5 olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yıl, 2021 yılına göre Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 21,5, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 27,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 8,4, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 10, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 20 ihracat artışı sağladığını aktaran Şanal, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe ise yüzde 7,9’luk bir gerileme yaşandığını bildirdi. Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründeki bu gerilemenin nedenleri ve çözümlerini masaya yatırdıklarını ifade eden Şanal, bunun AB ülkelerindeki yeşil mutabakat sonrası ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ısıtma sistemleri konusundaki değişikliklerden kaynaklandığını gördüklerini ve buna ilişkin çözüm süreçleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sektörün kilogram birim fiyatı 5,35 dolara çıktı

Geçen yıl ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya ve Fransa’nın olduğunu açıklayan Şanal, “Sektörün kilogram birim fiyatı 2021'de 4,63 dolar iken 2022 yılında 5,35 dolara çıktı. Sektörümüz kilogram başına birim fiyatı Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da katma değerli ürün üretme konusunda sektörümüzün etkin olduğunu ispat ediyor. 2022'de Avrupa'nın yanı sıra, potansiyel vadeden Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırdık” dedi.

ISK SODEX’e 500 nitelikli alım heyeti katılacak

2023 yılında dış ticaret fazlası veren sektör olmayı en büyük hedef olarak belirlediklerini duyuran İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal “Bununla birlikte AB Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmalarımıza da sektör olarak etkin bir şekilde devam ediyoruz. İklimlendirme sistemlerinin AB’nin koyacağı yeşil mutabakat standartlarına uyumuna yönelik geliştirmeleri yapacağız. Bu yıl ayrıca bünyemizde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezinden gelen raporlar ve ihracatçılarımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda yurtdışı ticaret heyetlerinden, fuar katılımlarına, alım heyetlerinden yurtdışı eğitim -B2B görüşmelerine kadar 30’u aşkın faaliyetin planlamasını yaptık ve hayata geçireceğiz. Bu yıl ekim sonunda yapılacak ISK SODEX Fuar’ı içinde büyük bir alım heyeti organizasyonu düzenliyoruz. Buradaki hedefimiz 500’ü aşkın nitelikli yurtdışı alıcısını Türkiye’deki sektör ihracatçılarımızla buluşturmak olacak” diye konuştu.

Yurtdışındaki marka özünü “kapsayıcılık” olarak belirledi

Sektörün çok geniş bir alana üretim yaptığını ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş, 2 yıl önce sektörü yurtdışında anlatma ve markalaşma konusunda çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Yurtdışında kullandığımız “Turkish HVAC-R” markasını İSİB’in iletişim kimliğinin yanına getirerek başlangıcı yaptık. Ayrıca global ölçekteki iletişim stratejisini de oluşturduk. İSİB olarak yurtdışındaki marka özümüzü “Kapsayıcılık” olarak belirledik. Bu doğrultuda iletişimde yıllar içerisinde neler yapmamız gerektiğine yönelik artık bir kılavuzumuz var. Bu kılavuz doğrultusunda “Turkish HVAC-R” markasını global ölçekte daha iyi bir şekilde konumlayacağız ve Türk ürünlerini daha değerli hale getireceğimizi düşünüyoruz.”