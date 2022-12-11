İKMİB, 19 projeye 900 bin TL ödül verdi
Ticaret Bakanlığı ve TİM onayında, İKMİB organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl 11’incisi düzenlenen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Altı proje kategorisinde toplam 136 projenin başvurduğu yarışmada 19 proje ödüle layık görüldü ve 900 bin TL para ödülü verildi.
OSMAN KILIÇ
Kimya sektöründe sürdürülebilir ihracatı sağlamak amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl 11’incisi düzenlendi. “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde 6 kategoride en başarılı ilk üç proje ödüllendirildi. Bu yıl her kategoride birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL verildi. Yarışma kategorilerine ilave olarak “Başarı Hikâyeleri” kategorisinden de başvuru alınarak, başarı göstermiş dört proje sahibine teşekkür plaketi verildi.
“11 yılda 3 milyon 200 bin TL ödül dağıttık”
Proje hakkında bilgiler paylaşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, ”2011 yılından bu yana yaklaşık 1500 proje başvurusu aldık ve yine toplamda bu yıl dahil olmak üzere 3 milyon 200 bin Türk lirası ödül dağıtmış olacağız. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimize başvuran projelerimizin 34’ü ticarileşti, 13 proje için ise pilot üretim yapıldı ve satış görüşmeleri devam ediyor. Ticarileşen projelerin 10’u patent alma başarısı gösterdi. Projeler 6 kategoride değerlendirmeye alınmakta olup bunlara ilaveten de ayrıca ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisinden de başvuru alınıyor. 2020 yılında 18, 2021 yılında ise 10 Başarı Hikayesi için ayrı ayrı tanıtım filmleri hazırladık” değerlendirmesinde bulundu.
İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi’nde ‘Start-Up Girişimcilik’ merkezi kuracaklarını aktaran Pelister, “Geleceğin çok hızlı geldiğinin farkındayız” dedi. Bu seneyi ihracat hedefimiz olan 33 milyar doların üstünde tamamlayarak sektörel bazda ihracatını en çok artıran sektör olarak birincilikle bitireceklerini belirten Pelister, “Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik dengesizliklere rağmen bu başarıyı gösteren sektörümüzün çok değerli sanayici ve ihracatçılarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 2030 kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da hep birlikte yakalayacak ve hatta çok üzerine çıkacağız” diye konuştu.
Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise, Türkiye’nin kronik sorununun ucuz mal satmak olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Kilogram birim fiyatlarımız 1,70 dolar civarında. Bu da fiyat avantajı ile mal sattığımızı gösteriyor, nitelikli ürün yapmadığımızı gösteriyor” ifadelerine yer verdi.
Bu yıl 136 proje başvurdu
Bu yıl, “ilaç”, “medikal ürünler”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 136 proje başvuru yaptı.
Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 10 Aralık 2022 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 75 bin TL, ikincileri 50 bin TL ve üçüncüleri 25 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 19 proje sahibine toplam 900 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projeler 100 bin TL özel ödülü almaya hak kazanacak. Böylelikle ödül miktarı 1 milyon TL’ye yükselecek.
Teşekkür Plaketi Kazanan Projeler
|
Ad-Soyad
|
Proje Adı
|
Derecesi
|
Doç. Dr. Cevahir ALTINKAYNAK, Dr. Öğr. Üyesi Murat EKREMOĞLU, Serhat DEMİRKOL, Dr. Hasan Hüseyin KAZAN
|
Diaintegra
|
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Medikal Kategorisi Katılımcısı
|
Doç. Dr. Serkan DAYAN
|
Anti-aging etkili cilt bakım serumlarının (hydroaging) üretimi
|
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi Katılımcısı
|
ERHAN DEMİRCİOĞLU
|
Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı
|
9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi
|
Erdem MUTLU
|
I-BLACK
|
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi
KİMYA AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜL KAZANAN PROJELER VE SAHİPLERİ
İlaç Kategorisi
|
İlaç Kategorisi
|
Birinci
|
ESEN BELLUR ATİCİ
|
Nöromüsküler Blok Ajanı Gama-Siklodekstrin Türevi Sugammadeks Sodyum İlaç Etken Maddesinin Sentezi/Üretimi
|
İlaç Kategorisi
|
İkinci
|
CİHAN YAVUZ GÜNELİ
|
Ruscus Aculeatus L., Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi
|
İlaç Kategorisi
|
Üçüncü
|
GÜLAY YELKEN DEMİREL
|
Demans Tedavisinde Endike Transdermal Flaster İlaç (Ürün) Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi
Medikal Kategorisi
|
Medikal Kategorisi
|
Birinci
|
FATMANUR UYAN
|
Oftalmik Viskoelastik Solüsyon (Hyovisco) ve Hammaddesinin Üretimi
|
Medikal Kategorisi
|
İkinci
|
ERKAN YILMAZ
|
Yeni Nesil Kan Sayım Cihazlarında Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Kitlerin Geliştirilmesi
|
Medikal Kategorisi
|
Üçüncü
|
İLHAN SATMAN
|
Diyabet Hastaları İçin Şeker (Glukoz) Ölçümünün Acısız Yapılmasını Sağlayan Akıllı Biyo-NEMS Ürünlerin Geliştirilmesi
Kozmetik, Sabun ve Temizlik Kategorisi
|
Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi
|
Birinci
|
AHMET KATI
|
OMIC-A SKIN OECD439 Temelli Hayvansız (In vitro) Cilt İrritasyon Test Platformu Geliştirilmesi
|
Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi
|
İkinci
|
İSMAİL ASLAN
|
Yerli Probiyotik Kaynaklı Postbiyotik İçeren Koku Önleyici Doğal, Mikrobiyota dostu Antiperspirant Formülasyonu
|
Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi
|
Üçüncü
|
VİLDAN PETEK
|
Yerli Pirinç Kepeği Kullanılarak Üretilecek Beyazlatıcı Doğal İntim Temizleme Losyonu
Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi
|
Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi
|
Birinci
|
DR. CEMİL DIZMAN
|
Yüksek katılı biyo-esaslı kimyasallardan elde edilen tek ve çift komponent akrilik bağlayıcıların geliştirilmesi
|
Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi
|
İkinci
|
ERKAN AKSOY
|
Standart Işıldayan Film Üretimi ve Potansiyel Enerji Uygulamaları
|
Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi
|
Üçüncü
|
MEHMET ÖZDEMİR
|
SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Etkili Anti-Covid özellikli İç Cephe Boyası
Plastik ve Kauçuk Kategorisi
|
Plastik Kategorisi
|
Birinci
|
ÜMİT ÜNAL
|
Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi
|
Plastik Kategorisi
|
Üçüncü
|
DR. CEMİL DIZMAN
|
Kendi kendine iyileşebilen biyo-esaslı, bor ve azot içeren vitrimerlerin geliştirilmesi
|
Plastik Kategorisi
|
Üçüncü
|
ÇAĞLAR SİVRİ
|
Elektrikli Araçlar için Faz Değiştiren Madde Esaslı Batarya Soğutucu Akıllı Filtre
|
Plastik Kategorisi
|
Üçüncü
|
CAN AYRA
|
Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü
Temel Kimyasallar Kategorisi
|
Temel Kimyasallar Kategorisi
|
Birinci
|
MERVE GÖKŞİN KARAASLAN TUNÇ
|
Yenil Nesil Nano-Kontrast Ajanlarının Geliştirilmesi
|
Temel Kimyasallar Kategorisi
|
İkinci
|
FIRAT EKİCİ
|
Kimyasal gübre fabrikalarının bacalarından çıkan gazı kullanarak büyütülen mikro alglerin elektrokoagülasyon yöntemi ile modifiye edilerek katma değerli ürünler üretilmesi.
|
Temel Kimyasallar Kategorisi
|
Üçüncü
|
DOÇ.DR.CEVAHİR ALTINKAYNAK
|
Doku rejenerasyonunu hızlandıran nanobiyoteknolojik ürün geliştirilmesi