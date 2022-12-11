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İKMİB, 19 projeye 900 bin TL ödül verdi

Ticaret Bakanlığı ve TİM onayında, İKMİB organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl 11’incisi düzenlenen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Altı proje kategorisinde toplam 136 projenin başvurduğu yarışmada 19 proje ödüle layık görüldü ve 900 bin TL para ödülü verildi.

Haber Merkezi
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OSMAN KILIÇ

Kimya sektöründe sürdürülebilir ihracatı sağlamak amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl 11’incisi düzenlendi. “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde 6 kategoride en başarılı ilk üç proje ödüllendirildi. Bu yıl her kategoride birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL verildi. Yarışma kategorilerine ilave olarak “Başarı Hikâyeleri” kategorisinden de başvuru alınarak, başarı göstermiş dört proje sahibine teşekkür plaketi verildi.

“11 yılda 3 milyon 200 bin TL ödül dağıttık”

Proje hakkında bilgiler paylaşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, ”2011 yılından bu yana yaklaşık 1500 proje başvurusu aldık ve yine toplamda bu yıl dahil olmak üzere 3 milyon 200 bin Türk lirası ödül dağıtmış olacağız. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimize başvuran projelerimizin 34’ü ticarileşti, 13 proje için ise pilot üretim yapıldı ve satış görüşmeleri devam ediyor. Ticarileşen projelerin 10’u patent alma başarısı gösterdi. Projeler 6 kategoride değerlendirmeye alınmakta olup bunlara ilaveten de ayrıca ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisinden de başvuru alınıyor. 2020 yılında 18, 2021 yılında ise 10 Başarı Hikayesi için ayrı ayrı tanıtım filmleri hazırladık” değerlendirmesinde bulundu.

İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi’nde ‘Start-Up Girişimcilik’ merkezi kuracaklarını aktaran Pelister, “Geleceğin çok hızlı geldiğinin farkındayız” dedi. Bu seneyi ihracat hedefimiz olan 33 milyar doların üstünde tamamlayarak sektörel bazda ihracatını en çok artıran sektör olarak birincilikle bitireceklerini belirten Pelister, “Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik dengesizliklere rağmen bu başarıyı gösteren sektörümüzün çok değerli sanayici ve ihracatçılarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 2030 kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da hep birlikte yakalayacak ve hatta çok üzerine çıkacağız” diye konuştu.

Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise, Türkiye’nin kronik sorununun ucuz mal satmak olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Kilogram birim fiyatlarımız 1,70 dolar civarında. Bu da fiyat avantajı ile mal sattığımızı gösteriyor, nitelikli ürün yapmadığımızı gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl 136 proje başvurdu

Bu yıl, “ilaç”, “medikal ürünler”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 136 proje başvuru yaptı.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 10 Aralık 2022 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 75 bin TL, ikincileri 50 bin TL ve üçüncüleri 25 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 19 proje sahibine toplam 900 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projeler 100 bin TL özel ödülü almaya hak kazanacak. Böylelikle ödül miktarı 1 milyon TL’ye yükselecek. 

Teşekkür Plaketi Kazanan Projeler 

Ad-Soyad

Proje Adı

Derecesi

Doç. Dr. Cevahir ALTINKAYNAK, Dr. Öğr. Üyesi Murat EKREMOĞLU, Serhat DEMİRKOL, Dr. Hasan Hüseyin KAZAN

Diaintegra

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Medikal Kategorisi Katılımcısı

Doç. Dr. Serkan DAYAN

Anti-aging etkili cilt bakım serumlarının (hydroaging) üretimi

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi Katılımcısı

ERHAN DEMİRCİOĞLU

Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı

9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi

Erdem MUTLU

I-BLACK

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi

 

 

KİMYA AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜL KAZANAN PROJELER VE SAHİPLERİ

İlaç Kategorisi 

İlaç Kategorisi

Birinci

ESEN BELLUR ATİCİ

Nöromüsküler Blok Ajanı Gama-Siklodekstrin Türevi Sugammadeks Sodyum İlaç Etken Maddesinin Sentezi/Üretimi

İlaç Kategorisi

İkinci

CİHAN YAVUZ GÜNELİ

Ruscus Aculeatus L., Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi

İlaç Kategorisi

Üçüncü

GÜLAY YELKEN DEMİREL

Demans Tedavisinde Endike Transdermal Flaster İlaç (Ürün) Geliştirilmesi ve Pilot  Üretimi

 

Medikal Kategorisi

 

Medikal Kategorisi

Birinci

FATMANUR UYAN

Oftalmik Viskoelastik Solüsyon (Hyovisco) ve Hammaddesinin Üretimi

Medikal Kategorisi

İkinci

ERKAN YILMAZ

Yeni Nesil Kan Sayım Cihazlarında Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Kitlerin Geliştirilmesi

Medikal Kategorisi

Üçüncü

İLHAN SATMAN

Diyabet Hastaları İçin Şeker (Glukoz) Ölçümünün Acısız Yapılmasını Sağlayan Akıllı Biyo-NEMS Ürünlerin Geliştirilmesi

 

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Kategorisi

 

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi

Birinci

AHMET KATI

OMIC-A SKIN OECD439 Temelli Hayvansız (In vitro) Cilt İrritasyon Test Platformu Geliştirilmesi

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi

İkinci

İSMAİL ASLAN
ABDULLAH FURKAN GÜLOCAK

Yerli Probiyotik Kaynaklı Postbiyotik İçeren Koku Önleyici Doğal, Mikrobiyota dostu Antiperspirant Formülasyonu

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi

Üçüncü

VİLDAN PETEK

Yerli Pirinç Kepeği Kullanılarak Üretilecek Beyazlatıcı Doğal İntim Temizleme Losyonu

 

Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi

 

Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi

Birinci

DR. CEMİL DIZMAN

Yüksek katılı biyo-esaslı kimyasallardan elde edilen tek ve çift komponent akrilik bağlayıcıların geliştirilmesi

Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi

İkinci

ERKAN AKSOY

Standart Işıldayan Film Üretimi ve Potansiyel Enerji Uygulamaları

Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi

Üçüncü

MEHMET ÖZDEMİR

SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Etkili Anti-Covid özellikli İç Cephe Boyası

 

Plastik ve Kauçuk Kategorisi 

Plastik Kategorisi

Birinci

ÜMİT ÜNAL

Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi

Plastik Kategorisi

Üçüncü

DR. CEMİL DIZMAN

Kendi kendine iyileşebilen biyo-esaslı, bor ve azot içeren vitrimerlerin geliştirilmesi

Plastik Kategorisi

Üçüncü

ÇAĞLAR SİVRİ

Elektrikli Araçlar için Faz Değiştiren Madde Esaslı Batarya Soğutucu Akıllı Filtre

Plastik Kategorisi

Üçüncü

CAN AYRA

Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü

 

Temel Kimyasallar Kategorisi

 

Temel Kimyasallar Kategorisi

Birinci

MERVE GÖKŞİN KARAASLAN TUNÇ

Yenil Nesil Nano-Kontrast Ajanlarının Geliştirilmesi

Temel Kimyasallar Kategorisi

İkinci

FIRAT EKİCİ

Kimyasal gübre fabrikalarının bacalarından çıkan gazı kullanarak büyütülen mikro alglerin elektrokoagülasyon yöntemi ile modifiye edilerek katma değerli ürünler üretilmesi.

Temel Kimyasallar Kategorisi

Üçüncü

DOÇ.DR.CEVAHİR ALTINKAYNAK

Doku rejenerasyonunu hızlandıran nanobiyoteknolojik ürün geliştirilmesi

 

 

 

 