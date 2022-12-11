İKMİB, 19 projeye 900 bin TL ödül verdi

OSMAN KILIÇ

Kimya sektöründe sürdürülebilir ihracatı sağlamak amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl 11’incisi düzenlendi. “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde 6 kategoride en başarılı ilk üç proje ödüllendirildi. Bu yıl her kategoride birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL verildi. Yarışma kategorilerine ilave olarak “Başarı Hikâyeleri” kategorisinden de başvuru alınarak, başarı göstermiş dört proje sahibine teşekkür plaketi verildi.

“11 yılda 3 milyon 200 bin TL ödül dağıttık”

Proje hakkında bilgiler paylaşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, ”2011 yılından bu yana yaklaşık 1500 proje başvurusu aldık ve yine toplamda bu yıl dahil olmak üzere 3 milyon 200 bin Türk lirası ödül dağıtmış olacağız. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimize başvuran projelerimizin 34’ü ticarileşti, 13 proje için ise pilot üretim yapıldı ve satış görüşmeleri devam ediyor. Ticarileşen projelerin 10’u patent alma başarısı gösterdi. Projeler 6 kategoride değerlendirmeye alınmakta olup bunlara ilaveten de ayrıca ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisinden de başvuru alınıyor. 2020 yılında 18, 2021 yılında ise 10 Başarı Hikayesi için ayrı ayrı tanıtım filmleri hazırladık” değerlendirmesinde bulundu.

İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi’nde ‘Start-Up Girişimcilik’ merkezi kuracaklarını aktaran Pelister, “Geleceğin çok hızlı geldiğinin farkındayız” dedi. Bu seneyi ihracat hedefimiz olan 33 milyar doların üstünde tamamlayarak sektörel bazda ihracatını en çok artıran sektör olarak birincilikle bitireceklerini belirten Pelister, “Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik dengesizliklere rağmen bu başarıyı gösteren sektörümüzün çok değerli sanayici ve ihracatçılarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 2030 kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da hep birlikte yakalayacak ve hatta çok üzerine çıkacağız” diye konuştu.

Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise, Türkiye’nin kronik sorununun ucuz mal satmak olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Kilogram birim fiyatlarımız 1,70 dolar civarında. Bu da fiyat avantajı ile mal sattığımızı gösteriyor, nitelikli ürün yapmadığımızı gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl 136 proje başvurdu

Bu yıl, “ilaç”, “medikal ürünler”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 136 proje başvuru yaptı.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 10 Aralık 2022 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 75 bin TL, ikincileri 50 bin TL ve üçüncüleri 25 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 19 proje sahibine toplam 900 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projeler 100 bin TL özel ödülü almaya hak kazanacak. Böylelikle ödül miktarı 1 milyon TL’ye yükselecek.

Teşekkür Plaketi Kazanan Projeler

Ad-Soyad Proje Adı Derecesi Doç. Dr. Cevahir ALTINKAYNAK, Dr. Öğr. Üyesi Murat EKREMOĞLU, Serhat DEMİRKOL, Dr. Hasan Hüseyin KAZAN Diaintegra 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Medikal Kategorisi Katılımcısı Doç. Dr. Serkan DAYAN Anti-aging etkili cilt bakım serumlarının (hydroaging) üretimi 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi Katılımcısı ERHAN DEMİRCİOĞLU Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı 9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi Erdem MUTLU I-BLACK 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi Birincisi

KİMYA AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜL KAZANAN PROJELER VE SAHİPLERİ

İlaç Kategorisi

İlaç Kategorisi Birinci ESEN BELLUR ATİCİ Nöromüsküler Blok Ajanı Gama-Siklodekstrin Türevi Sugammadeks Sodyum İlaç Etken Maddesinin Sentezi/Üretimi İlaç Kategorisi İkinci CİHAN YAVUZ GÜNELİ Ruscus Aculeatus L., Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi İlaç Kategorisi Üçüncü GÜLAY YELKEN DEMİREL Demans Tedavisinde Endike Transdermal Flaster İlaç (Ürün) Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi

Medikal Kategorisi

Medikal Kategorisi Birinci FATMANUR UYAN Oftalmik Viskoelastik Solüsyon (Hyovisco) ve Hammaddesinin Üretimi Medikal Kategorisi İkinci ERKAN YILMAZ Yeni Nesil Kan Sayım Cihazlarında Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Kitlerin Geliştirilmesi Medikal Kategorisi Üçüncü İLHAN SATMAN Diyabet Hastaları İçin Şeker (Glukoz) Ölçümünün Acısız Yapılmasını Sağlayan Akıllı Biyo-NEMS Ürünlerin Geliştirilmesi

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Kategorisi

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi Birinci AHMET KATI OMIC-A SKIN OECD439 Temelli Hayvansız (In vitro) Cilt İrritasyon Test Platformu Geliştirilmesi Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi İkinci İSMAİL ASLAN

ABDULLAH FURKAN GÜLOCAK Yerli Probiyotik Kaynaklı Postbiyotik İçeren Koku Önleyici Doğal, Mikrobiyota dostu Antiperspirant Formülasyonu Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi Üçüncü VİLDAN PETEK Yerli Pirinç Kepeği Kullanılarak Üretilecek Beyazlatıcı Doğal İntim Temizleme Losyonu

Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi

Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi Birinci DR. CEMİL DIZMAN Yüksek katılı biyo-esaslı kimyasallardan elde edilen tek ve çift komponent akrilik bağlayıcıların geliştirilmesi Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi İkinci ERKAN AKSOY Standart Işıldayan Film Üretimi ve Potansiyel Enerji Uygulamaları Boya ve Yapıştırıcılar Kategorisi Üçüncü MEHMET ÖZDEMİR SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Etkili Anti-Covid özellikli İç Cephe Boyası

Plastik ve Kauçuk Kategorisi

Plastik Kategorisi Birinci ÜMİT ÜNAL Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi Plastik Kategorisi Üçüncü DR. CEMİL DIZMAN Kendi kendine iyileşebilen biyo-esaslı, bor ve azot içeren vitrimerlerin geliştirilmesi Plastik Kategorisi Üçüncü ÇAĞLAR SİVRİ Elektrikli Araçlar için Faz Değiştiren Madde Esaslı Batarya Soğutucu Akıllı Filtre Plastik Kategorisi Üçüncü CAN AYRA Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü

Temel Kimyasallar Kategorisi