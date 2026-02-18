İKMİB adayı Aracı: TİM’e kimya sektöründen başkan istiyoruz

MERVE YİĞİTCAN

Basın toplantısına İKMİB Başkanı Adil Pelister, ZÜCDER Başkanı Burak Önder, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, EVSİD Başkanı Talha Özger, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, PAGDER Başkanı Kenan Benliler, PLAT Başkanı İmer Özer, SÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dinç, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar gibi çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Adaylığını “Kimyada birlik zamanı” mesajıyla duyuran Aracı, süreci bir rekabet yarışı olmaktan ziyade sektörün ortak geleceğine yönelik bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. “Bu görev bir makam değil, sektörümüzün bize emanetidir” diyen Aracı, kimya sektörünün gücünün ayrışmadan değil, ortak akıl, dayanışma ve birliktelikten beslendiğini vurguladı. Birlik bünyesinde faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirten Aracı, kimya sektöründe sürdürülebilir ihracat artışının ancak bu anlayışla mümkün olabileceğini ifade etti.

"TİM adayı net değil"

İKMİB başkanı seçilmesi halinde önceliklerinin sektörü daha yüksek katma değer üreten ve veriye dayalı karar mekanizmalarıyla yönetilen bir yapıya dönüştürmek olduğunu dile getiren Aracı, alt sektör bazlı ihracat stratejileri hazırlayacaklarını, özellikle yüksek katma değerli ürün gruplarına odaklanan bir ihracat yaklaşımının güçlendirileceğini söyledi.

Aracı, sektördeki her STK başkanı ve yönetim kurulu üyesini, İKMİB yönetim kurulu üyesi gibi gördüklerine dikkat çekerek, henüz TİM başkanvekilliği için bir isim üzerinde uzlaşı olmadığını söyledi. Kim olursa olsun İKMİB olarak birlikten TİM’e gidecek adaylarına tam destek vereceklerini vurgulayan Aracı, “Kimya sektörü çok büyük diyoruz, ikinci diyoruz. Peki neden kimyadan bir TİM başkanı olmasın. Gönlümüzden geçen İKMİB’den bir ismin TİM Başkanı olması. Ama bu Adil Başkan mı ( Adil Pelister) olur, başkası mı olur onunla ilgili şu an bir şey diyemem” ifadelerini kullandı.