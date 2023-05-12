İKMİB’den Suudi Arabistanlı NUPCO ile VIP Alım Heyeti programı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ihracatını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan’ın en büyük tedarikçi firmalarından National Unified Procurement Company (NUPCO) ile VIP Alım Heyeti programı gerçekleştirdi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni oluşacak iş birlikleri ile Suudi Arabistan’ın ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının Türkiye’den karşılanması hedefleniyor.

NUPCO ile düzenlenen VIP Alım Heyeti programı 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2009 yılında kurulan ve tamamı Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait olan Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na ait hastanelere, üniversite hastanelerine ve özel hastanelere ilaç ve tıbbi cihaz tedarik eden NUPCO, yıllık toplamda 32 milyar dolara ulaşan ihaleleri yönetiyor.

İKMİB, Suudi Arabistan’ın ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi cihazların Türkiye’den tedarik edilmesi ve sektör ihracatına katkı sağlanması amacıyla NUPCO’nun üst düzey yöneticileri ile medikal, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarını İstanbul’da bir araya getirdi.

İki gün süren VIP Alım Heyeti kapsamında ilk gün İKMİB katılımcı firmaları ile NUPCO yöneticileri arasında iş görüşmeleri geçekleştirildi.

İkinci gün ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kürşat Derici ve DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir tarafından makamlarında ağırlanan heyet, ilgili kurumlar hakkında bilgilendirildi.

Sektörün Suudi Arabistan'a ihracatı ilk 4 ayda yüzde 45,14 arttı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla mart ayında Suudi Arabistan’da Türk Expo fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Pelister, şunları kaydetti: "Şimdi İKMİB olarak kimya sektörümüzün alt sektörlerinden biri olan eczacılık sektörümüze yönelik, medikal, ilaç ve tıbbi cihaz gibi sektörlerde Suudi Arabistan’ın ihtiyacına çözüm olmak üzere NUPCO VIP Alım Heyeti programımızı gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’ın ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacını tedarik eden ve senelik 32 milyar dolarlık satın alma yapan NUPCO yönetimi ile bu sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarımızı buluşturduk. Görüşmelerimizde olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Kimya sektörümüzün Suudi Arabistan’a ihracatı geçen yıl 131,4 milyon dolar iken bu yıl ilk 4 aylık dönemde yüzde 45,14 artışla 77,8 milyon dolar oldu. Eczacılık ürünlerinde ise ihracatımız geçen yıl 123 bin dolar iken, bu yıl ilk 4 aylık dönemde yüzde 922,41 artışla 1,2 milyon dolara yükseldi. Bu tarz faaliyetlerimizin ihracatçılarımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Suudi Arabistan ile iş birliğimizi her alanda artırmak istiyoruz."