İKMİB'den Türk ihracatçılara karbon düzenlemesi sürecinde kritik uyarı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürürlüğe konulan SKDM ile Türkiye'den AB ülkelerine ihracat yapan firmaların karbon ayak izi yükümlülükleri artıyor.

İlk aşamada çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerine ilişkin yerli ve ithal ürünlerin tabi olduğu düzenleme kapsamında firmaların beyan ettikleri emisyon miktarına karşılık gelen SKDM sertifikalarını satın alması ve 31 Mayıs 2027'ye kadar AB Komisyonu üzerinden yetkili otoritelere teslim etmesi gerekiyor.

AB ihracatında SKDM raporlama desteği başladı

İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliğine (İMMİB) bağlı İKMİB ile Çelik İhracatçıları Birliğinin (ÇİB) kurucu paydaşlığıyla 2008'den beri faaliyet gösteren Reach Global Service (RGS) önemli bir adım atarak yerli üreticilere AB'ye olan ihracatlarını mevzuat kapsamında kolaylaştırmak için AB'de yerleşik haldeki ithalatçı firmalara SKDM raporlama sorumlusu olarak hizmet vermeye başladı.

İthalat ve emisyon değerlerine ilişkin SKDM bildirimi yapılması ve üye ülkelerden SKDM sertifikalarının satın alımı ile CBAM Registry üzerinden yetkili otoritelere teslimi hususunda hizmet veren RGS, firmaların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtiyor.

"Yerel üreticilerin elini çabuk tutması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren SKDM konusunda ilk aşamada çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerinin AB'ye ihracatta karbon ayak izlerini paylaşmaları ve istenen sertifikaları almaları gerektiğini anımsattı.

Pelister, "Sınırda karbon düzenlemesi kapsamında AB'ye ihracat yapan ülkeler arasında Türkiye öne çıkıyor ve yerel üreticilerin Avrupa'da pazar kaybetmemesi için elini çabuk tutması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu yükümlülükleri yerine getirmekte geciken firmaların 31 Mayıs 2027'den itibaren AB'ye ürün ihraç etmesinin mümkün olmayacağına vurgu yapan Pelister, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ihracatta en büyük pazarımız olan AB bölgesine ticaretimizde çok büyük bir risk söz konusu. İhracatçılarımıza Brüksel ve İstanbul'daki ofisleriyle hizmet veren RGS önemli bir elçi konumunda. Sunduğu hizmetler arasına SKDM'yi de ekleyen RGS şirketimiz, ihracatçılarımızın beyan edilen karbon emisyon miktarına karşılık gelen SKDM sertifikalarının satın alınması konusunda da destek oluyor. SKDM sertifika fiyatları ise EU ETS'in haftalık ortalama fiyatına endeksli ve yıl içinde artış gösterebiliyor. SKDM bedellerinin artmaması ve ihracatçılarımızın ekstra bir maliyet yüküyle karşılaşmaması için RGS aracılığıyla bir an önce bu süreci tamamlaması çağrısında bulunuyoruz. İKMİB, İMMİB ve ÇİB paydaşlığında hizmet veren RGS ile ihracatçılarımıza hizmet vermeye ve yurt dışındaki regülasyonlar konusunda danışmanlık sunmaya devam edeceğiz.”