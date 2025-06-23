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Mahfi Eğilmez değerlendirdi: İran'ın 'Hürmüz' hamlesi piyasaları neden sarsmadı?

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, artan jeopolitik risklere rağmen altın, dolar ve borsaların beklenen tepkiyi vermemesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasalarda geçmiş yıllara kıyasla daha ölçülü ve temkinli bir hareketlilik görüldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez değerlendirdi: İran'ın 'Hürmüz' hamlesi piyasaları neden sarsmadı?
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Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, İran Parlamentosu'nun "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması" kararına rağmen piyasalarda sınırlı reaksiyon yaşanmasını "piyasa aldırmazlığı" olarak değerlendirdi.

Eğilmez, geçmişte benzer haberlerin altın, petrol ve döviz piyasalarında büyük dalgalanmalara neden olduğunu belirtirken, günümüzde etkilerin daha sınırlı kaldığını vurguladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Petrol fiyatları yükseliyor ancak beklenen büyük sıçramalar görülmüyor. Çünkü piyasalar bu tür krizlerin kısa süreceğini ya da askıda kalacağını tahmin ediyor” ifadelerini kullandı.

Mahfi Eğilmez'in paylaşımı şu şekilde:

"Bundan 10 yıl önce Hürmüz Boğazı'nın kapanacağına ilişkin bir dedikodu çıksa petrol fiyatı uçar, altın yükselir, dolar düşerdi. Şimdi dedikodudan çok öteye şeyler olsa da etkiler daha sınırlı kalıyor. Piyasalar artık bu tür gel gitlere, şoklara, dur kalklara o kadar alıştı ki bir çeşit muafiyet edindi. Etki olmuyor mu, oluyor. Mesela petrol fiyatı yükseliyor ama eskiyi hatırlayarak yorum yapanların tahmin ettiği gibi 100 dolara ulaşmıyor. Çünkü piyasalar, bu tür gerilimlerin uzun sürmeyeceğini ya kısa sürede çözüleceğini ya da bu haliyle askıda bırakılacağını artık öğrendi. Ben buna 'piyasa aldırmazlığı' adını vermiştim. Bu aldırmazlık piyasadaki fiyatları, alış verişi anormal değişikliklerden bir ölçüde koruyor. Yine de işin içinde Trump olduğunu unutmamak gerekir."

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