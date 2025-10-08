İktisatçı Mahfi Eğilmez yorumladı: TCMB’nin faiz kararı ne yönde olmalı?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınında altın fiyatlarından TCMB’nin bir sonraki toplantıda atması gereken adıma kadar pek çok konuda kritik değelendirmelerde bulundu.

Mahfi Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar;

“Enflasyon bundan sonraki 3 ay yüzde 2 gelirse ortalama yıl sonu yüzde 33,11'le bitiyor. 1,5 gelirse yüzde 31 ile bitiyor. Her halükarda 30'un üzerinde, muhtemelen 31 civarında bitireceğiz gibi görünüyor. İyi tarafı çekirdek enflasyonda hafif bir düşme var, o işi dengeliyor gibi.

"Yıl sonu enflasyonu 33 civarında gelebilir"

Geçen yılın aynı aylarına bakarsak son 3 ay enflasyon düşük çıkmadı. Bu yüzden 3 ayın 1,5 ortalamayı tutturması zor, 2'ler civarında bir şey gelebilir. Öyle olursa yıl sonu enflasyonu 33 civarında gelebilir.

TCMB’nin faiz kararı ne yönde olmalı?

Enflasyonla faiz arasında 7 puanlık fark var. Kritik nokta şu; toplum ve iş çevreleri enflasyonun yükseldiğini görüyor ve böyle beklentiye giriyor. Merkez Bankası faizi indirse bankalar enflasyonun da düşeceğine inanıp kredi faizini indirirler mi? İndirmeyebilir. Merkez Bankası bunu da göze almak durumunda. Ekim ayında pas geçmesi doğru olur. Ben olsam enflasyon-faiz farkına rağmen pas geçerim. Pas geçerse insanlarda enflasyon yükseliyormuş izlenimi yaratabilir. Ama zaten söyledi bunu Meclis konuşmasında. Hakikaten pas geçerse, Merkez Bankası işi ciddi tutuyor diye düşünce olabilir. Faizi indirirse Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede biraz sıkıntıya uğradığı izlenimi doğabilir.

"Altında hafif düşüşler yaşanabilir”

Son dönemde ABD hükümetinin kapanması altına alımları artırdı. Bu uzarsa daha fazla altına hücum başlayabilir. 'Altın alın' demiyorum ama portföyünüzün tamamı değil bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Bizim açımızdan altının hem ons hem dolar değeri var. Biri düşse öbürü kurtarıyor. Türk yatırımcısı için kendi kendini sigorta ediyor. Bir yerde bir kar realizasyonu olacaktır. Hafif düşüşler yaşanabilir.”