İlaç fiyatlandırmasında yüzde 25 artış
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değerinin yüzde 25 oranında artırılarak 17,5483 TL olarak belirlendiği duyuruldu.
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi. Düzenleme, 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.
Karar, 25 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek.