İlaç fiyatları artırıldı: İlaç alımında Euro kuru arttı, eczane-depocu kar baremleri değiştirildi

Mehmet KAYA / ANKARA

Resmi Gazete'nin 19 Aralık günlü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyat hesaplamasında kullanılan Euro kuru, yüzde 16,9 artırılarak 25,3346 TL’ye yükseltildi. Bu özel kur hesabı Ekim 2024’te 21,6721 TL olarak belirlenmişti. Aynı kararda, eczacıların ve depocuların ilaç satışlarındaki kar marjında kullanılan ilaç fiyat baremleri (ilaç fiyat tutar aralıkları) da aynı oranda artırıldı.

Buna göre, eczacılar için yüzde 28 kar alınabilecek ilaçlar 383,43 TL ve altı bedelinde olanlar; yüzde 18 kar alınacak ilaçlar 383,43-768,03 TL arasında, 768,03 TL bedeli üzerinde olanlarda ise yüzde 13 kar marjıyla satılacak.

Bu karar, sosyal güvenlik sistemi kapsamında, ilaç üreticisi ya da tedarikçisine kamunun ödediği bedelleri de kapsıyor. Bu fiyatlar piyasa fiyatı olarak belirleniyor ve genel sağlık sigortası kapsamında bedeli ödenen ilaçlar için ayrıca indirim alınıyor.

Öte yandan, bu karar, euro kurunun Şubat ayında otomatik belirlenmesine yönelik dönem öncesi yapılmış oldu. Yayınlanan kararnamede Şubat ayında kur ve tutarların yeniden belirleneceği hatırlatıldı.

Şubat ayında da yüzde 16’lar dolayında bir artış yapılacağı tahmin ediliyor.