İlaç fiyatlarına yönelik Euro kuru otomatiğe bağlanıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

29 Ağustos günlü Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Tebliğ ile Euro kurunun yılın ilk 45 günü içinde mutad olarak değiştirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde ise yıl içinde ilave olarak belirlenmesi yönündeki “dönemsel Euro kuru” usulüne ilave yapıldı. Yeni Tebliğde dönemsel Euro kuru hesaplaması korunmakla birlikte, yıl içinde otomatik artışa iki haftada bir imkân veren “Güncel Euro Kuru” dahil edildi. “Güncel Euro Kuru” Merkez Bankası’nın iki haftada bir açıklayacağı satış kuru olarak belirlendi. Böylece, bu kura göre satış fiyatı oluşan ilaçların başvuru aranmaksızın fiyatlarının güncellenmesi usulüne geçildi. Tebliğle perakende fiyatı belirlenmeyen bir ürünün eczanede satılması, depocu fiyatı belirlenmeyen bir ilacın depodan satışı yasaklandı.

Eşdeğer ilaçta yeni uygulama

Yeni tebliğde, ilk kez eşdeğeri üretilerek piyasaya giren bir ilacın fiyatının yüzde 60 seviyesine düşmesi uygulaması kaldırıldı ve ilk yıl fiyatı yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75 ve üçüncü yıl yüzde 70 düşürülmesi uygulaması getirildi. Bu ürünler yerli imalatsa ve pazar payları ilk yılın sonunda yüzde 5’e ulaşırsa fiyat düşüşü yüzde 85, üçüncü yıl yüzde 10 pazar payına ulaşırsa yüzde 75 olarak uygulanacak. Piyasada kalması amacıyla fiyat düşüşlerinden koruma amacıyla oluşturulan fiyat korumalı ilaç kapsamında da değişiklik yapıldı. Daha önce 1 Ağustos 1987 öncesinde piyasaya çıkmış ilaçlara fiyat koruması uygulanırken, 1 Ocak 2000 öncesi ilaçlara da fiyat koruması getirilmesi kriteri getirildi. Ayrıca, daha önce sadece ilaç ticari ismiyle koruma uygulanırken, etkin maddeler bazlı bir liste yapılması usulü getirildi.

Tebliğle, hem orijinal hem de eşdeğeri, eşi bulunan ilaçların fiyat almak için başvurması gereken dönemler ve değerlendirme dönemleri de yeniden belirlendi. Bu fiyatları belirlemekle ilgili Fiyat Değerleme Komisyonu yılda bir kez olağan olarak toplanacak, ihtiyaç olması halinde dönem içinde de toplantı yapabilecek. Eğer geri ödeme kapsamında değilse geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin, satıcının beyanıyla fiyatı belirlenecek. Geri ödeme kapsamına alınırsa genel hükümlere göre fiyatı belirlenecek. Yine reçetesiz satılabilen ürünler genel hükümlere göre fiyatlanacak.