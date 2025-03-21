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İlaç perakende satış fiyatları otomatiğe bağlandı, eczacı kâr kayıpları önlendi 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapılarak, ilaçların perakende satış fiyatlarının belirlenirken uygulanan barem değerlerin, Euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılması hükme bağlandı. Başka bir ifade ile ilaçların perakende satışı artık otomatiğe bağlanmış oldu. 

Haber Merkezi
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İlaç perakende satış fiyatları otomatiğe bağlandı, eczacı kâr kayıpları önlendi 
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ANKARA(EKONOMİ)

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeye ilişkin, Türk Eczacıları Birliği’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada eczacı kâr oranlarını belirleyen baremlerin, her fiyat artışında belirli bir referans noktaya (çıpa) bağlanarak orantılı şekilde güncellenmesini sağlayan düzenleme hayata geçirildiği bildirildi. 

Buna göre ilaç fiyatlarında yaşanan her artışta, barem dilimleri de orantılı ve otomatik olarak güncellenecek. Çıpa mekanizması sayesinde, baremlerin güncellenmemesi nedeniyle eczacı kâr oranlarında yaşanan kayıplar önlenmiş olacak. 

İlaç fiyatları belirlenirken yapılan hesaplamada dikkate alınan Euro kuru, güncel Merkez Bankası kurlarından farklı olarak belirleniyor. Örneğin güncel kurun 36.9 lira olduğu 2024 yılı ekim ayında ilaç fiyatları hesaplamasında esas alınan kurun değeri 21.6 lira seviyesindeydi. 

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