İlandaki ikinci el araçların fiyatları kasımda düştü

Online ilan platformu arabam.com, 2023 yılı Kasım ayına ilişkin ikinci el ilan verilerini açıkladı. verilere göre, kasım ayında fiyatı değişen ilanların yüzde 83’ünde değişim aşağı yönlü gerçekleşti. Araçların ortalama ilanda kalma süresi ise 48 gün ile ekim ayına benzer şekilde devam etti.

Rakamları değerlendiren arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “İlanlardaki 0-2 yaş araçların kasım fiyatları ekim ayına göre yüzde 2,9 daha düşük görünüyor. 3-6 yaş arasında da kasım fiyatları ekim fiyatlarından yüzde 3,1 daha düşük seyrediyor. 13 yaş ve üzeri araçlarda ise ekime göre kasımda bir düşüş gözlenmiyor. Bu veri, yükselen faizler ve düşen kredi kullanımları sonucunda tüketicilerin kasım ayında uygun fiyatlı araçlara yönelmiş olabileceği, yeni model araçların fiyatlarında bunlara ek olarak sıfır stok sorununun da çözülmesiyle geri çekilmeler yaşandığı şeklinde yorumlanabilir.” dedi.

Yükselen faizler ve düşen kredi kullanımları sonucunda kişilerin kasım ayında uygun fiyatlı araçları değerlendirdiğini dile getiren Ayvaz, yeni model araçlarda da buna ek olarak sıfır stok sorununun çözülmesiyle geri çekilmeler yaşandığına dikkat çekti. Ayvaz, arabam.com’daki ilanlarda fiyatı değişen araçların yüzde 83’ünde değişim aşağı yönlü gerçekleştiğini, en çok da 0-6 yaşa kadar olan ilanların fiyatlarında bu değişimin gerçekleştiğini söyledi.

En çok Renault markası ilanlarda yer aldı

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise, kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Focus, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Ford Fiesta takip etti.

Qashqai liderliği bırakmadı

arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/suv/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında ise ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Chevrolet Captiva izledi.

İlanlarda en çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar görüldü

arabam.com’da kasım ayında en fazla ilan verilen araçlar yüzde 28,1 oranı ile 10-15 yaş aralığındaki modeller oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 21,7’sini oluştururken, 5 yaşa kadar olan araçlar da ilanların yüzde 19,5’ini oluşturdu. 16-20 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 14,2’sini, 20 yaş ve üzeri araçlar da yüzde 16,5’ini oluşturdu.

1 milyon TL’nin üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 11,3

Kasım ayında arabam.com ilanları içinde en yüksek payı 500 bin TL’ye kadar olan araçlar aldı. Bu fiyat aralığındaki araçların ilanlardaki oranı yüzde 44,1 oldu. 500.001 – 600.000 TL aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 12,9 iken 600.001-700.000 TL aralıklarındaki araçların oranı yüzde 12,1 oldu. Yüzde 9,1 ilan oranı ile 700.001-800.000 TL aralığındaki araçlar görülürken, yüzde 10,5 oranıyla 800.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar görüldü. 1.000.000 TL’nin üzerindeki araçlar ise ilanların yüzde 11,3’ünü oluşturdu.