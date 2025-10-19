İlanlar yüzde 33 azaldı: İş dünyası kapılarını yeni mezunlara kapattı

Dünyanın en büyük istihdam platformlarından Indeed’e göre, yeni mezunlara yönelik iş ilanları son bir yılda yüzde 33 azaldı. ABD ve Birleşik Krallık’ta mezun işsizliği, tarihsel olarak ilk kez genel işsizlik oranının üzerine çıktı.

Mezun alımları 2 yıldır askıda

Robert Walters adlı küresel işe alım firmasının CEO’su Chris Eldridge, “Şirketler ekonomik görünüm konusunda öngörü yapamıyor. Sermaye riskine girmek istemedikleri için iki yıldır mezun alımlarını askıya aldılar. Bu da ileride büyük bir yetenek boşluğu yaratacak,” diyor.

Yapay zekanın etkisi ne olacak?

Financial Times'ın araştırmasına göre, yapay zekanın etkisi de bu krizi derinleştiriyor. Paris merkezli “Welcome to the Jungle” platformunun kurucusu Jérémy Clédat, giriş seviyesi pozisyonlardaki düşüşün, kıdemli rollerden üç kat daha hızlı gerçekleştiğini belirtiyor:

“Şirketler, yapay zekânın etkisini görmek için beklemede. Ancak bu bekleyiş, gelecekteki insan kaynağını tehlikeye atıyor.”

Yetişmiş personel bulmak zorlaşabilir

Özellikle hukuk ve muhasebe gibi sektörlerde AI sistemleri, genç çalışanların yaptığı işlerin büyük kısmını devralmaya başladı. Uluslararası hukuk firması Simmons & Simmons, kendi yapay zekâ aracı “Percy” ile belgeleri analiz ediyor ve karar süreçlerini hızlandırıyor. Ancak şirketin kıdemli ortağı Julian Taylor, uyarıyor:

“Yeni mezun alımını azaltmak tehlikeli. Eğer giriş seviyesinde havuz daralırsa, gelecekte yetişmiş personel bulmak çok zorlaşacak.”

Eğitim sistemi yetersiz kalıyor

Uzmanlar, eğitim sistemlerinin de mezunları geleceğin iş dünyasına hazırlamakta yetersiz kaldığını vurguluyor. Eleştirel düşünme, problem çözme ve yapay zekâ ile birlikte çalışma gibi becerilerin artık temel gereklilik haline geldiği belirtiliyor.

Çıraklık sistemi geri dönebilir

Berwick’e göre bu süreç, çıraklık sistemine benzer yeni bir dönemi de gündeme getirebilir:

“Belki de şirketler, mezunları işe alıp uzun süreli bağlılık karşılığında ücretsiz ya da düşük ücretli bir eğitim modeli uygulayacak.”