  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İlave doğum izni başvuruları bugün sona eriyor: Başvuru yapmayanlar haktan yararlanamayacak
Takip Et

İlave doğum izni başvuruları bugün sona eriyor: Başvuru yapmayanlar haktan yararlanamayacak

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlave doğum izni başvuruları bugün sona eriyor: Başvuru yapmayanlar haktan yararlanamayacak
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Saytek yeni geri dönüşüm fabrikasını devreye aldıSaytek yeni geri dönüşüm fabrikasını devreye aldıŞirket Haberleri

 

Tarsus TSO’dan gıda ve tarım teknolojileri alanında yeni UR-GE çalışmasıTarsus TSO’dan gıda ve tarım teknolojileri alanında yeni UR-GE çalışmasıŞehirler

 