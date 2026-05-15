İlave doğum izni başvuruları bugün sona eriyor: Başvuru yapmayanlar haktan yararlanamayacak
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.