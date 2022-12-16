İlave gümrüğe rağmen rekor ihracat

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı artmaya devam ediyor. ABD'ye yapılan ihracat yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik artış kaydetti ve 13 milyar 216 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı yüzde 5,71'e çıktı. ABD böylece ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2'nci ülke konumunda yer aldı. Türkiye, bu dönemde en fazla dış satımı 17 milyar 336 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

Lokomotif sektörlerin ihracatı 1 milyar doları aştı

ABD'ye gerçekleştirilen dış satımda önde gelen sektörlerin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Yılın 11 ayında ABD'ye en fazla dış satımı 1 milyar 439 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 334 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 170 milyon dolarla çelik sektörü, 936 milyon 855 bin dolarla mücevher sektörü, 929 milyon 451 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

"ABD'nin en önemli ihracat pazarı olmasını bekliyoruz"

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Sanlı, yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin ihracatının 15 milyar dolara yaklaşmasını, karşılıklı ticaretin ise 27-28 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

ABD'nin Türkiye'nin ihracat pazarında en önemli ikinci ülke konumuna geldiğini dile getiren Sanlı, "Daha önce dördüncü sıradaydı şu anda ikinciliğe yükseldi. Kısa sürede içerisinde de liderliğe yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"İlave gümrük, 1,5 milyar dolarlık ihracata ket vurdu"

Sanlı, ABD'nin Türk çelik ve alüminyumuna getirdiği ilave gümrük vergisinin 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ket vurduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu karar farklı ülkeler için de getirilmişti. Daha sonra ikili müzakerelerle Japonya ve Hindistan bu kararı kaldırttı. Biz ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etmiştik. DTÖ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirilen ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Ancak ABD yetkilileri bu kararı tanımayacağını açıkladı." Sanlı, Türkiye'nin de ABD'nin farklı ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergileri olduğunu, bunlar arasında SUV otomobiller, lüks jipler, motosikletler, tütün mamulleri gibi ürünler yer aldığını bildirdi.

"Vergi kalkarsa ihracat 25 milyar dolara çıkar"

Süleyman Sanlı, "Bu vergilerin karşılıklı kaldırılması için Türkiye ve ABD'nin ticaret bakanlıklarının karşılıklı görüşmeleri var. Türk çelik ve alüminyumuna getirilen vergilerin kaldırılması halinde bugün 20 milyar dolarlar seviyesine hemen kavuşuruz. Hatta 2023'te ihracatımızın 25 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz" yorumunu yaptı.

"Mobilyada ciddi fırsatlar var"

TABA-AmCham Genel Başkanı Sanlı, Türk iş insanları için şu anda ABD'de hangi sektörlerde fırsatlar olduğuna ilişkin, "Mobilya sektörünün önünde çok ciddi fırsatlar var. Bu sektörde ABD pazarına bizim üyelerimizden de önemli girişler oldu. Burada şirketlerimizin kendi isimleriyle pazarı girmesi çok değerli" diye konuştu. Lojistik ve e-ticarette de önemli yatırımların söz konusu olduğunu dile getiren Sanlı, "ABD'de deri, kozmetik, teknik tekstil, medikalde, sağlık turizmde önemli fırsatlar var" açıklamasında bulundu.