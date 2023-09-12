İlave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisi YEKDEM kapsamında değerlendirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santraline sahip işletmecilerin farklı bölge ya da noktalarda kuracakları ilave lisanssız GES'lerde üretilecek tüketim fazlası enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Yönetmelik, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.