İlber Ortaylı’nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap: Emektar insanlarımızı incitti, büyük bir haksızlık

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki çay üretimine dair dikkat çekici bir yorumda bulunmuştu. Rize çayını beğenmediğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, “Rizeliler vakit kaybetmeden diktikleri çayı söküp yerine mandalina getirmeli” demişti.

ÇAYKUR'dan açıklama: Talihsiz ifadeler emektar insanları incitti

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, son günlerde çayla ilgili kullanılan talihsiz ifadelerin, bu değerleri üreten ve bugünlere taşıyan emektar insanları fazlasıyla incittiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgilerin bulunduğu belirtildi.

"Çay ürününün getirmiş olduğu refah bölgeyi kalkındırdı"

Açıklamada, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmesine öncülük edecek olan 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çay ürününün getirmiş olduğu refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam sürecinin başladığı kaydedildi.

"Yılgınlık nedir bilmeden yüreğimizde hissederek çalışıyoruz"

Bölgede üretilen çayın Türk insanının beğenisini kazandığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, kişi başına çay tüketiminin yıllık 3,5 kilogram ile dünyada en fazla olduğu ülke haline gelmiştir. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken yönetici odalarında bizden önce çalışmış yılgınlık nedir bilmeyen idarecilerin, çay fabrikalarında bizden önce çalışmış çaya aşık yürekli işçilerin, çay bahçelerinde bizden önce çalışmış dağ, taş, yamaç demeden bir oya işler gibi çay bahçelerini tesis eden çiftçilerin mücadelelerini yüreğimizde hissederek çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Emektar insanlarımızı fazlasıyla incitti"

Açıklamada, çayla ilgili talihsiz ifadelerin dile getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Son günlerde kendi üretmiş olduğumuz değerlerimize yönelik dile getirilen talihsiz ifadelerin hem bizleri hem de bu değerleri üreten, bugünlere getiren emektar insanlarımızı fazlasıyla incittiğini belirtmek isteriz. Üstelik dünyadaki benzerlerinden farklı olarak kimyasal kullanılmadan üretildiği için sağlık bakımından bambaşka bir konumda bulunan kendi çayımıza yönelik bir tavrın söz konusu olmasını ise bu değere yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz."

"Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiği inancındayız"

Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba, hangisi olduğu fark etmeksizin hepsine sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle." denildi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan’ın YouTube kanalında yaptığı söyleşide Türkiye’deki çay üretimine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

Ortaylı, Türkiye’de çayın merkezi olarak bilinen Rize’ye değinerek “Rize çayını beğenmiyorum. Rizeliler, diktikleri çayları söküp yerine yeniden mandalina getirsin. Çünkü dünyanın en kaliteli mandalinası aslında Rize’de yetişir. Birileri çıkıp onlara çay üretimini öğretmiş” demişti.

Türkiye’de kaliteli çay üretiminin mümkün olmadığını savunan Ortaylı, lezzetli çayların yalnızca Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilebileceğini vurgulamıştı.