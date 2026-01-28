İleri Kalıp’tan üretimde verimliliği artıran yerli otomasyon hamlesi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İleri Kalıp Tasarım Mühendislik, kalıp üretim süreçlerinde verimliliği yükselten yeni nesil transfer otomasyon sistemiyle sektörde öne çıkıyor. Tamamı şirket bünyesinde geliştirilen sistemin devreye alındığını belirten İleri Kalıp Tasarım Mühendislik Kurucusu Yavuz Moran, çözümün hem iş gücü ihtiyacını azalttığını hem de üretim maliyetlerinde önemli tasarruf sağladığını ifade etti.

Geliştirilen otomasyon sayesinde transfer sistemi bulunmayan preslerin, transferli kalıp gibi çalışabilir hale getirildiğini anlatan Moran, “Şirket içi Ar-Ge gücümüzle imal ettiğimiz bu sistemle, normalde dört kişinin yürüttüğü süreci tek personelle yönetilebilir hale getirdik. 2025’i zorlu koşullara rağmen sektöre değer katacak güçlü bir inovasyonla kapattık. Sahadan aldığımız geri dönüşler son derece olumlu, talepler her geçen gün artıyor. Bu sistemin kalıp sektöründe yeni bir referans noktası olacağına inanıyoruz” dedi.

Gazlı yayda yerli üretimle ithalata alternatif

İleri Kalıp Tasarım Mühendislik’in büyüme stratejisinde önemli bir yer tutan gazlı yay üretimi ise şirketin ürün çeşitliliğini ve markalaşma hedefini güçlendiren bir başka adım oldu. Gazlı yayların kalıp üretiminde kritik bir bileşen olduğunu vurgulayan Moran, 2024 yılında bu alana yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Makine parkurunun ve test altyapısının güçlendirilmesiyle üretime başladıklarını aktaran Moran, “İlk aşamada gazlı yayları yalnızca kendi projelerimizde kullandık. Performansından emin olduktan sonra iş ortaklarımıza da sunmaya başladık. Pazar geri bildirimleri doğrultusunda ürünlerimizi geliştirerek profesyonel bir ürün ailesi oluşturduk” diye konuştu.

Sertifikasyon süreçlerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Moran, her ölçü için ayrı sertifikalar alındığını ve bu belgelerin Avrupa pazarına ihracata olanak sağlayacak uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlandığını belirtti. “Yerli üretim olmasına rağmen piyasada ithal gazlı yayların ağırlığı dikkat çekiyordu. Biz, bu alanda güvenilir ve sürdürülebilir bir yerli alternatif sunduk” diyen Moran, ana sanayi firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İhracatın payının yüzde 40 seviyesine ulaştığını söyleyen Moran, satış sonrası hizmetlerde sundukları hızlı teknik destekle müşteri memnuniyetini üst seviyede tuttuklarını belirterek, bu yaklaşımın firmayı sektörde rekabetçi bir konuma taşıdığını sözlerine ekledi.