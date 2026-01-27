İleri teknoloji üreten ve geliştiren dijital şehir: Kocaeli

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Liman altyapısı, stratejik konumu ve yoğun üretim kapasitesi ile ülke ekonomisine uzun yıllardır ciddi katkılar sunan şehir, son yıllarda sadece üretim odaklı bir kimliğe sahip olmanın ötesine geçerek Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme temelli bir ekonomik dönüşüm sürecine girdi.

Bu dönüşümün temelinde, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere TÜBİTAK, teknoparklar, üniversiteler, Kocaeli’nin teknoloji yurdu Bilişim Vadisi ve yerel yönetimlerin koordineli çalışmaları bulunmaktadır. Resmi verilere göre Kocaeli’de yaklaşık 140’ın üzerinde Ar-Ge merkezi ve 15 tasarım merkezi faaliyet göstermekte olup, toplamda 155 merkez ile İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci en yoğun Ar-Ge ekosistemine sahip şehir konumundadır. Bu durum, ilin sadece üretim değil, aynı zamanda bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve tasarım alanlarında da ülke genelinde stratejik bir merkez hâline geldiğini gösteriyor.

Kocaeli’de bulunan teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar, yüksek katma değerli ürünler geliştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası pazarlara teknoloji ve inovasyon ihracatı da gerçekleştirmektedir. Kentte bulunan GOSB Teknopark, GTÜ Teknopark, KOÜ Teknopark, TÜBİTAK MARTEK, Bilişim Vadisi ve burada faaliyet gösteren 400’ü aşkın firma, bölgenin dijital ve inovatif kapasitesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Üniversiteler, özellikle Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ve kamu araştırma kurumları ile yürütülen iş birlikleri, sanayi ile bilgi transferini güçlendirerek sürdürülebilir bir Ar-Ge ekosistemi oluşturulmasına olanak tanımaktadır.

Kocaeli’de yürütülen projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dijital Türkiye Yol Haritası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın bölgesel stratejileri ile uyumlu olarak yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT) ve endüstri 4.0 alanlarında inovatif çözümler üretmektedir. Bu kapsamda şehir, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yoğunluğu, teknoparklardaki firma faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birlikleri sayesinde İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci teknoloji ve dijital şehri olarak stratejik konumunu pekiştirmektedir.

Sanayi gücü teknoloji üretimine taşınıyor

Kentte yer alan 140’ın üzerindeki Ar-Ge merkezi ve 15 tasarım merkezi ile birlikte toplam 155 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan yapı, Kocaeli’nin sanayi gücünü doğrudan teknoloji üretimine taşıdığını net biçimde gösteriyor. Baktığımızda tablo aslında çok net bir sanayi fotoğrafı veriyor: otomotiv açık ara lider; ana sanayi, yan sanayi, mühendislik, tasarım ve tedarik zinciriyle birlikte şehrin Ar-Ge omurgasını oluşturuyor. Sırasıyla kimya, makine ve teçhizat imalatı ve enerji geliyor; bu da Kocaeli’nin sadece üretim yapan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir sanayi yapısına geçtiğini gösteriyor.

Gıda, ilaç, elektronik, ambalaj, metal, dökümcülük, lastik-plastik, tekstil ve yazılım gibi sektörler ise bu ana yapıyı tamamlayan güçlü ikincil alanlar olarak öne çıkıyor. Tasarım merkezlerinde ise otomotiv, imalat sanayi ve makine ağırlığı dikkat çekiyor; bu da sadece üretim değil, ürün geliştirme ve tasarım kabiliyeti tarafında da şehirde ciddi bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Kısacası Kocaeli artık sadece “fabrika kenti” değil; Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve teknoloji üreten bir sanayi ekosistemi kimliğine doğru net biçimde evriliyor.