İletişim Başkanı Duran: OVP güçlü Türkiye için yol haritası sunuyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 OVP'nin Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu belirtti.

Güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlanan programın, temel olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, ekonomide dengelenmeyi sağlamayı, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi ve kazanımları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarımızın, özel sektörün ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla, ortak akıl ve istişare temelinde hazırlanan program, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı bir sosyal refah anlayışı için güçlü bir yol haritası sunuyor. Bu çerçevede 2027-2029 Orta Vadeli Program ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, yatırım ve üretim ortamı desteklenecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla, dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refahı toplum geneline daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başta olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Duran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimi, istihdamı ve refahı birlikte büyüten, güçlü ve müreffeh Türkiye idealini esas alan Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 2027-2029 Orta Vadeli Program'ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."