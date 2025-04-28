İlham Veren Kamu Yönetimi Projeleri yarışıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi’nin kamu sektöründe yönetim kalitesini artırmak, iyi yönetişimi teşvik etmek ve güncel konuları kamu kurumlarıyla birlikte ele almak amacıyla düzenlediği 25. Kamu Kalite Sempozyumu 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Sempozyumda İlham Veren Kamu Yönetimi projeleri yarışacak.

Ana teması "Geleceği Şekillendiren Kamu Yönetimi: Yapay Zeka ve İkiz Dönüşüm" olarak belirlenen sempozyumda, kamu yönetiminde dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve ikiz dönüşüm gibi güncel konuların ele alınacak.

Açılış konuşmaları, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak ve KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Terzioğlu tarafından yapılacak.

Ana oturumda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İbrahim Attila Acar konuşacak.

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri finalist sunumları kapsamında ; Sosyal Güvenlik Kurumu/Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı/Dijital Vergi Dairesi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü/Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin sunumu gerçekleştirilecek.

Daha sonraki oturumlarda; Ankara Büyükşehir Belediyesi/Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı, Çorlu TSO Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Trabzon TSO/Haydi Gençler İleri, İstanbul Ekektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü/Yapay Teknoloji ile Herkes İçin Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım ve Bartın Üniversitesi/Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi’nin sunumu yapılacak.

Programın son bölümünde ise ödül töreni gerçekleştirilecek.