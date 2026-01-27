İlk 3 haftada yabancı girişi 2025’in yarısını geçti

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcı 2026 yılına TL varlıklara iştahlı başladı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların yılın ilk üç haftasında hisse ve devlet tahvillerine girişi 2 milyar 787,4 milyon dolar giriş yaptı. Geçen yılın tamamında yabancının hisse ve tahvilde net alımı 5 milyar 133,1 milyon dolardı. Böylece yılın daha ilk üç haftasından geçen yılın yarısından fazla TL varlıklar yabancı tarafından satın alınmış oldu. Yabancının tahvil içindeki payı da yüzde 8,39 ile 19 Mart 2025 sonrası en yüksek seviyesine çıktı.

Mart 2025 seviyesinin altında kaldı

Yabancı yatırımcılar son yıllarda TL varlıklara mesafeli duruyor. 2025 öncesinde geçen 7 yılda özellikle hisse senedi piyasasından net çıkış yapan yabancı yatırımcı 2025’te bu kez net alıcı pozisyonuna geçti. Devlet tahvillerinde de yabancı payı yüzde 0,5’e kadar geriledi ve tarihi en düşük seviyelerini gördü Ağustos 2023’te. Haziran 2023’ten bu yana enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikası bu durumda değişiklik yarattı ve özellikle tahvil tarafına güçlü girişler görüldü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik not artışları da bu girişlerde etkili oldu. Geçen yıl 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon öncesinde yabancının toplam tahvil stokundaki payı yüzde 10,78 ile uzun yıllar sonra yüzde 10’un üzerine geçti. Ancak İmamoğlu’na yönelik operasyondan sonra yabancı yatırımcı tahvilden sert çıkış yaptı ve bu oran yüzde 5’in altına kadar geriledi.

Devam eden aylar Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu koruması ve geçen yılın son aylarında Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk priminde görülen gerileme de yabancının ilgisinin sürmesini sağladı. Merkez Bankası verilerine göre son 7 haftadır yabancı yatırımcılar hisse senedinde net alıcı pozisyonunda. Geçen yılın tamamında yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına net girişi 2 milyar 267,67 milyon doları buldu. 2026 yılının ilk üç haftasında da yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasında net alımları 536.74 milyon doları buldu.

Geçen yılın yüzde 54’üne geldi

TL devlet tahvillerinde ise yabancının pozisyonu daha hızlı arttı. Merkez Bankası verilerine göre geçen yılın tamamında yabancı yatırımcının tahvillerde net alımı 2 milyar 864,4 milyon dolar iken bu yılın ilk üç haftasında 2 milyar 250,7 milyon dolara geldi. Toplamda hisse senedi ve devlet tahvillerinde yabancının net alımı geçen yıl 5 milyar 133,06 milyon dolar iken bu yılın ilk üç haftasında 2 milyar 787,43 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk üç haftadaki toplam net yabancı girişi geçen yılın tamamının yüzde 54’ünü yakaladı.

Tarihi zirve seviyelere doğru gidiş

Yabancıların toplam hisse senedi stoku piyasa değeri yılın üçüncü haftası itibarıyla 38.53 milyar dolar, DİBS stoku 20.01 milyar dolar oldu. Yabancıların hisse senedi stok miktarı bu yıl yüzde 14,62 arttı, uzmanlar 24 Mayıs 2024 haftasındaki 42 milyar dolar barajının aşılıp aşılmayacağını takip ediyor. TL devlet tahvilleri tarafında da 14 Mart 2025 haftasında yabancının stok miktarı 22.65 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 16 Ocak sonu itibariyle de bu zirveye oldukça yaklaşıldı. Uzmanlar düşen CDS'in desteğiyle tahvillere girişin devam edeceği görüşünde.

Hisse senedinde şirket sektör merak eden yok

Yabancı yatırımcı girişinin olduğunu söyleyen konuya yakın kaynaklar hisse tarafında çok güçlü olmadığını dile getirdi. Kaynak, hissede yabancı takas oranının yüzde 36,8 civarında olduğunu ve son yıllarda bu oranın yüzde 36-38 arasında kaldığını hatırlattı. Bu sene yabancı girişinin bir miktar olabileceğini ancak kalıcılığının tartışma konusu olacağına vurgu yapan kaynak, yabancı yatırımcılardan uzun süredir şirket veya sektörlere ilişkin bilgi talebi gelmediğine işaret etti. Konuya yakın kaynak 2024 başında yabancının kendi yönettiği özel portföyünde bile ne olduğunu merak ettiğini hatırlattı.

Büyük yabancı kurumlardan tahvile ilgi

Tahvil tarafında ise aralarında Pimco’nun da olduğu büyük fonlardan talep geldiğini vurgulayan kaynak, talebin ise kısa vadede yoğunlaştığını dile getirdi. Kaynak, ancak kurumların dolar bozdurup TL ile tahvil almadığını swapla gelen parada aradaki kalanla giriş yaptığını vurgulayarak tahvil tarafında kısa vadeli carry tradedin yoğun olduğunu söyledi. Kısa vadeli 2-3 yıllık tahvil tarafında ilginin olduğunu söyleyen kaynak 10 yıl vadeli tahvillere ile ilginin yoğun olmadığını belirtti. Kaynak yabancının biraz daha uzun vadeli tahvile girmek için ekonomi yönetiminde süreklilik ve seçim ile ilgili konunun netliğini beklediğini kaydederek yabancı yatırımcılar arasında seçim konusunun artık daha çok konuşulmaya başlandığını herkesin 2027 son çeyreğe kilitlendiğini ifade etti. Kaynak carry trade’e göz kırpıldığı sürece tahvillere ilginin artarak devam edeceğini de vurguladı.