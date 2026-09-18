İlk 8 ayda şirket kuruluşlarında yükseliş

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,1 azaldı.

Ağustos 2026'da 9 bin 212 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre değişmezken, temmuz ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda kurulan kooperatif sayısı yıllık bazda yüzde 46,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12 geriledi.

Bir önceki aya göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 15,7 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ağustosta arttı

Ağustosta kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,5 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 yükseldi.

Temmuz ayına göre ise kapanan şirket sayısı yüzde 21,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34,3 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 azaldı.

İlk 8 ayda 75 bin 814 şirket kuruldu

Ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı 71 bin 224'ten 75 bin 814'e yükselirken, kurulan kooperatif sayısı 1.264'ten 979'a geriledi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 11 bin 304'ten 11 bin 542'ye çıktı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 18 bin 482'den 18 bin 284'e gerilerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 artarak 11 bin 307'ye yükseldi.

Ağustosta kurulan 9 bin 212 şirketin 989'u anonim, 8 bin 223'ü limited şirket oldu. Şirketlerin yüzde 37,5'i İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara'da ve yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Ardahan'da ise ağustos ayında şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayesi azaldı

Ağustos ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi bir önceki aya göre yüzde 11,4 azaldı. 2026 yılında toplam 76 bin 793 şirket ve kooperatif kurulurken, bunların 68 bin 253'ünü limited, 7 bin 559'unu anonim şirketler oluşturdu.

Ticaret sektörü ilk sırada

Ağustos ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 276'sı toptan ve perakende ticaret, 1.212'si inşaat ve 1.155'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 717'si toptan ve perakende ticaret, 266'sı imalat ve 198'i inşaat sektöründe yer aldı.

952 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ağustosta 952 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 79'u anonim, 873'ü limited şirket olurken, yabancı sermaye payı yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 467'sinde Suriye, 150'sinde Türkiye ve 56'sında İran uyruklu ortaklar yer aldı.