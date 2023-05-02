İlk ‘Beyaz Bayrak’ sahibi işyerleri belli oluyor

ANKARA (EKONOMİ)

Kamuya ve çalışanlarına yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren işyerlerine itibar kazandırmak, özendirici olmak niteliklerini haiz “Beyaz Bayrak” uygulaması başlıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) yapılan açıklamada, 3 Mayıs günü törenle ilk işyerlerinin açıklanacağını duyurdu.

TİSK açıklamasında, 2022’de yapılan işçi ve işveren kuruluşlarının birlikte katıldığı Ortak Paylaşım Platformunda getirilen öneriler doğrultusunda Çalışma Bakanlığının düzenleme yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazacakları Beyaz Bayrak, iyi örneklerin teşvik edilmesinde de önemli rol oynayacak.” denildi.

Gelecekte, Beyaz Bayrak sahibi işyerlerine kamu teşvikleri gibi bazı alanlarda öncelik verilmesi beklentisinin de vurgulandığı açıklamada, Beyaz Bayrak uygulamasının işyerlerini yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye özendireceği ve bu yönde destekleyeceği belirtilen açıklamada, iyi örnek olarak bu işletmelerin ayrışacağı da kaydedildi.