İlk çeyreğin kaybettirenleri bankacılık, holdingler ve altın

ŞEBNEM TURHAN

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına kadar TL varlıklar 2026 yılının ilk iki ayını oldukça pozitif geçirdi. Borsa İstanbul endeksleri tarihi zirvelerini gördü, altın fiyatları küresel rüzgarın da etkisiyle yükselişini sürdürdü. Şubat sonu başlayan savaşla birlikte mart ayı TL varlıklar için oldukça dalgalı ve satışlı geçti. Borsa İstanbul endekslerinde savaşın etkisiyle ilk çeyrekte bankacılık ve holdingler endeksi hem nominal hem de reel olarak yatırımcısını en çok üzen endeksler olurken ilk çeyrekte yüzde 7,94 yükselen gram altın ise enflasyonu yenmeyi başaramadı.

Mart ayı enflasyonu bu hafta cuma günü açıklanacak. Beklentiler yüzde 2,35 seviyesinde mart ayı enflasyonu gerçekleşmesi yönünde. Bu beklentiyi baz alarak EKONOMİ olarak ilk çeyrek enflasyonunu yüzde 10,5 olarak hesapladık. Yüzde 10,5 ilk çeyrek enflasyonu tahminiyle altın, dolar/TL ve borsa endekslerindeki ilk çeyrek değişimlerini enflasyondan arındırdık.

Dolar yatırımcısı da reel kayıpta

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre bu yılın ilk çeyreğinde en fazla spor endeksi düşse de bu endeks oldukça risklerin çok düşük olduğu dönemlerde de çok dalgalı bir seyir izliyor. Temel endekslerden ilk çeyrekte en fazla kayıp yaşayan yüzde 5,73 ile bankacılık endeksi oldu. Bankacılık endeksindeki bu kayıp yüzde 10,5 ilk çeyrek enflasyonundan arındırıldığında yatırımcısına getirdiği reel kayıp yüzde 15’e yaklaştı. Holdingler endeksi de ilk çeyrekte yüzde 4,52 geriledi ve yatırımcısını reel olarak yüzde 13,6 kaybettirdi. Tekstil endeksi yüzde 1,6 ilk çeyrek performansıyla yatırımcısını yüzde 10,95 kaybettirirken, dolar/TL yüzde 3,49 yükseldi ve dolar yatırımcısı da reel olarak yüzde 6,34 kaybetti ilk çeyrekte.

KOBİ endeksi yüzde 5,34, ulaştırma endeksi yüzde 5,23, madencilik endeksi yüzde 4,73 ilk çeyrekte yatırımcısına kayıp yaşattırdı. Gram altın yüzde 7,94 ilk çeyrek yükseliş performansına rağmen enflasyondan arındırıldığında yüzde 2,32 kayıp getirdi yatırımcısına. İlk çeyrekte BİST100 endeksi yatırımcısı yüzde 12,76 yükseliş ve yüzde 2,05 reel getirisiyle yine de pozitif bir seyir yaşadı. Bu çeyrekte en çok kazandıran endeksler yüzde 44,88 reel getiri ile aracı kurumlar, yüzde 40,79 reel getiri ile halka arz, yüzde 25,20 reel getirisiyle teknoloji endeksleri oldu.

Madencilik endeksi en çok kaybettiren

Mart ayında ise bankacılık endeksini kayıpta geçmeyi madencilik endeksi başardı. Altının ons fiyatlarında yaşanan sert düşüş madencilik endeksini mart ayının en çok kaybeden endeksi haline getirdi. Madencilik endeksi martta yüzde 26,45 düştü reel olarak yüzde 28,14 kaybettirdi yatırımcısına. Bankacılık endeksi yatırımcısı da mart ayında yüzde 23,14 düşüşle yüzde 24,90 reel kayıp yaşadı. Gram altın yatırımcısı yüzde 13,58 düşen fiyatlarla yüzde 15,56 reel kayıp yaşadı sadece bir ayda. Metal ana, iletişim, holdingler, mali endeksin yanı sıra mart ayında BİST100 endeksi yatırımcısı da yüzde 7,43 kayıpla yüzde 9,56 reel kayıp yaşadı. Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi mart ayında da aracı kurumlar, halka arz endeksleri reel getiride en çok kazandıran endeksler olarak öne çıktı.

Yabancı 1.2 milyar $ net alıcı

Yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasından çıkış yapsa da yılın başından bu yana halen daha net alıcı pozisyonunda olmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların yılın başından savaşa kadar olan dönemde devlet tahvillerinde 4 milyar 494,1 milyon dolarlık, hisse senedi piyasalarında ise 2 milyar 414 milyon dolarlık net girişi bulunuyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte alım tersine döndü ve 19 Mart itibariyle devlet tahvillerinde alıcı seyir satıcılıya geçti, net çıkış 139.3 milyon dolara ulaştı. Hisse senedi piyasasında ise son haftalardaki satışa rağmen 1 milyar 199 milyon dolar net alım korundu.