İlk çeyrek sonunda enflasyon %50.5

Ali Orhan YALÇINKAYA



2023 yılı Mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2.8 olan piyasa beklentisinin altında yüzde 2.29 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise bir önceki aya göre 4.7 puan azalarak yüzde 50.5’e geriledi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Mart ayında ENAGrup Fiyat Endeksinin (E-TÜFE) yüzde 5.08 oranında arttığını, yıllık enflasyonunun bir önceki aya göre 14.4 puan azalarak yüzde 112.5’e gerilediğini duyurdu.

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24’ünde düşüş olurken, 8’i değişim göstermedi, 111’inde ise artış gerçekleşti. Aylık enflasyona en fazla katkı 1.02 yüzde puan ile gıda ve alkolsüz içecekler grubundan gelirken, lokanta ve oteller grubu 0.32 yüzde puan, konut grubu ise 0.31 yüzde puan katkı verdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Mart ayında artışın yüksek olduğu grup yüzde 3.8 ile gıda olurken, onu yüzde 3.1 ile hizmetler grubu takip etti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını hariç tutan TÜFE-B endeksi aylıkta yüzde 2.19 oranında artarken bu grupta enflasyon yıllıkta yüzde 52.1’e geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan çekirdek enflasyon göstergesi (TÜFE-C) ise aylık bazda yüzde 2.15 oranında artarken yıllıkta yüzde 47.4’e geriledi.

Son enflasyon raporunda 2023 yılı için değiştirilmeyerek yüzde 22.0’de sabit tutulan gıda enflasyonu Mart 2023 itibariyle yüzde 67.9’a geriledi. Yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 35.7’ye, temel mal fiyatları yüzde 36.6’ya, hizmetler grubu enflasyonu yüzde 59.9’a geriledi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Mart ayında yüzde 0.44 oranında artarken yıllık enflasyon bir önceki aya göre 14.2 puan azalarak yüzde 62.5 oldu. TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas da 11.9 yüzde puana geriledi.

Üretim için ana girdi olan ara malı fiyatları yüzde 1.9 artarken bu grupta yıllık enflasyon yüzde 47.0’ye geriledi. Enerji grubu enflasyonu aylıkta yüzde 9.3 oranında azalırken, bir önceki ay yüzde 129.5 olan yıllık enflasyonun yüzde 80.0’e gerilediğini görmekteyiz.

Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB tahminlerinde değişiklik yapmamış ve 2023 yılı beklentisini yüzde 22.3 olarak korumuştu.

Enflasyon patikasına ilişkin olarak paylaşılan grafikte ise 2022 sonunda yüzde 64.3 olan enflasyonun ikinci çeyrek başında yüzde 40.0’a inmesinin beklendiğini görmüştük. 2022 yılını dışarıda bırakarak Nisan ayı gerçekleşmelerine baktığımızda , ay ortalamasının yüzde 1.1 olduğu görülüyor. Bu düzeyde bir gerçekleşme ise yıllık enflasyonun ikinci çeyrek başında yüzde 42.0’ye kadar gerilemesi anlamına geliyor.