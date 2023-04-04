İlk çeyrekte dış ticaret açığı 35 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı mart ayında yıllık yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı. Bakan Muş ihracat verisiyle ilgili olarak, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" olarak belirtti. İthalat ise mart ayında yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise, mart ayında 8,6 milyar dolara yükseldi.

2023 yılı ilk çeyrekte ise, ihracat yüzde 2,5 oranında artışla 61 milyar 588 milyon dolar, ithalat yüzde 11,4 oranında artışla 96 milyar 489 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret açığı aynı dönemde 34,9 milyar dolar oldu.

2023 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, yüzde 4,4 oranında artarak 23 milyar 596 milyon dolar,

İthalat, yüzde 4,2 oranında artarak 32 milyar 169 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında artarak 55 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, yüzde 2,5 oranında artarak 61 milyar 588 milyon dolar,

İthalat, yüzde 11,4 oranında artarak 96 milyar 489 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 7,8 oranında artarak 158 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,1 puan artarak yüzde 73,4 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,3 puan azalarak yüzde 85,4 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,1 puan azalarak yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Muş, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.

Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirken, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.

"Motorlu kara taşıtlarında büyük bir talep var"

İthalattaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise mart ayı ithalatının, bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

"İthalatta görülen artışta, motorlu kara taşıtlarında yüzde 77,6, elektrikli makinelerde yüzde 39,6, diğer makinelerde yüzde 30,8 yükselişin de etkili olduğunu belirtmek isterim. Motorlu kara taşıtları ithalatındaki artışın temel nedeni dünyadaki çip krizinin hafiflemesidir. Burada büyük bir talebin olduğunu vurgulamak isterim. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır."