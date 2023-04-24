İlk çeyrekte kurulan şirket yüzde 8, kapanan şirket yüzde 32,8 arttı

ANKARA / EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Yılın ilk üç ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 35 bin 32’ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 32.8’lik artışla 4 bin 195’e çıktı.

2023’ün ilk 3 ayında, 2022’in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3.8 azaldı.

İlk çeyrekte kapanan şirket sayısı yüzde 32.8 artarak 4195’e, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14.5 artarak 182’ye yükseldi. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticaret işletme sayısı ise yüzde 9.1 azalarak 6072’ye geriledi.

Mart ayında kurulan şirket sayısı yüzde 19.5 artarak 11 bin 188’e, kooperatif sayısı yüzde 24.8 artarak 173’e, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24.9 artarak 2 bin 320’ye çıktı. Kapanan şirket sayısı aylık bazda yüzde 23.2 artarak bin 360’a, kooperatif sayısı yüzde 17 artarak 64’e çıkarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4 gerileyerek 2 bin 78’e indi.

Mart ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin toplam sermayesi 15 milyar 319 milyon lira iken bu rakam, Şubat’ta 11 milyar 771 milyon lira, Ocak ayında ise 17 milyar 309 milyon lira seviyesindeydi.

Mart’ta 1254 yabancı şirket kuruldu

Mart 2023’te 1.254 yabancı ortak sermayeli şirketin 664’ü Türkiye, 93’ü Rusya Federasyonu,78’i İran ortaklı olarak kuruldu.

Bunların 139’u anonim, 1.115’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 541’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187’si gayrimenkul acenteleri ve 176’sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.