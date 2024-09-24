İlk kamyon fabrikasını kuran şirketin sonunu dev proje getirdi: Şahan Gökbakar da daire almış

Son yılların en büyük iflas dosyasına ilişkin süreç İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından yürütülüyor. Dosya, bir dönem Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Çiftçiler Holding’e bağlı Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım AŞ’ye ait.

Dev proje sonları oldu

Zincirlikuyu’nda 45’er katlı 2 kuleden oluşan Çiftçi Towers’ı inşa eden şirket için 30 Haziran 2022 günü iflas kararı verildi. Şirketin tasfiyesi için en büyük alacaklıların temsilcilerinden oluşan iflas idaresi oluştu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre bankalara yüzlerce milyon dolar borçlu olan şirketin inşa ettiği projeden gayrimenkul alan isimlerden birinin de oyuncu Şahan Gökbakar olduğu anlaşıldı.

Şahan Gökbakar'ın dairesi 2’inci kulenin 17’inci katında

Gökbakar ile şirket arasında 11 Nisan 2012 günü gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandı. Gökbakar, 2’inci kulenin 17’inci katında 247 numaralı daireyi satın aldı. Gökbakar, sözleşme gereği ödemelerinin tamamına yakınını yaptı.

Daire teslim edilmedi

En son 50 bin dolarlık ödemenin ise, dairenin teslimi ile eş zamanlı yapılacağı kararlaştırıldı. Ancak daire teslim edilmeyince Gökbakar da kalan ödemeyi yapmadı.

Gökbakar'dan başvuru: ‘Kalan 50 bin doları ödeyeyim dairemi verin’

İflas idare masasının 15 Temmuz tarihli toplantı tutanağına göre, Gökbakar avukatı aracılığı ile başvuruda bulundu. Başvuruda özetle Gökbakar’ın, kalan 50 bin doları ödemeyi yapmaya hazır olduğu, dairesinin ise hacizlerden temizlenmiş halde adına tescili istendi.

Anılan toplantı tutanağa göre, Gökbakar’ın yanı sıra A. Merdan Araz da anılan projeden satın aldığı gayrimenkulü teslim alamayan bir diğer isim oldu.

İlk kamyon fabrikasını kurdu

Şimdilerde tasfiye sürecinde bulunan Çiftçiler Gayrimenkul ve Askom Kamyon AŞ, Türkiye'nin en köklü holdinglerinden biri olan Çiftçiler Holding'e bağlıydı. Mersinli Çiftçi Ailesi'nin 77 yıl kadar önce kurduğu holdingin ana faaliyet alanı otomotiv olsa da, enerji, inşaat ve lüks yat ticareti grubun faaliyet alanları arasında başı çekti. Alfa Romeo, Lancia, Jeep ve Chrysler gibi otomobil markalarının yetkili bayiliğini yapan Çiftçiler Holding, Türkiye'de ilk kamyon fabrikasını kuran şirket olarak biliniyor. Askam Kamyon, uzun yıllar sektörün önemli oyuncularından biri konumunda oldu.