İlk kez işe girecek gencin 6 aylık maaşı ve sigortası İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek

MEHMET KAYA / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, programları kamuoyuna duyurdu. Daha önce başlamış bir program dahil, yeni uygulamaya alınacaklar programlar üç yıllık olarak tasarlandı. 5 alt program, gelecek üç yılda 3 milyon gence ulaşacak. Toplamda 445 milyar TL ayrılan programlar kapsamında özel sektörde çalışacak gençler de bulunuyor.

Özel sektörden bir işletme ilk kez işe giriş yapan genci alırsa 6 ay maaş ve sigorta primi Fon’dan ödenecek

Yeni uygulamaya alınan programlardan biri, ilk kez işe girecek gençler (18-25 yaş arası) için geliştirilen “İşe İlk Adım” programı kapsamında, 6 ay boyunca net asgari ücret ve sigorta primi İŞKUR bünyesindeki İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bu fon, işçi, işveren primleri ile devlet katkısından oluşuyor. Bu programda her yıl 250 bin genç olmak üzere 3 yılda 750 bin kişinin katılması ve toplam tutarın 215,8 milyar TL olması planlandı. Hedefler arasında, genç istihdamının kolaylaştırılması, özel sektörün nitelikli gençleri istihdam etmesinde kolaylık da bulunuyor.

Staj desteği

GÜÇ Programı kapsamında, İŞKUR’un Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı entegre hale getirildi. Bu sayede, öğrenciler daha kolay staja erişebilecek, stajyer alımı kolaylaşacak. Üç yıl içinde 800 bin öğrencinin bu programa dahil olması bekleniyor. Program kapsamında, ücret ve sigorta desteği verilecek. Staj desteği 2022 yılından bu yana veriliyordu. Gelecek üç yılda, ilave 26,2 milyar TL kaynak ayrıldı.

Geleceğim Meslekte Programı: Meslek danışmanlığı verilecek

Meslek lisesi ve meslek yüksek okulu son sınıf öğrencileri için oluşturulan “Geleceğim Meslekte” programı ile öğrencilere kariyer desteği verilmesi yanında, imalat sanayii başta olmak üzere işgücü talebinin yoğun olduğu yerlere yönlendirme yapılacak. Bu öğrencilere özel kariyer fuarları yapılacak, toplu iş görüşmeleri düzenlenecek. Bu programdan 750 bin gencin faydalanması bekleniyor.

NEET Gençler için NİUP

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) uygulanacak. Programdan üç yılda 450 bin gencin yararlanması bekleniyor. Bu programda, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleriyle gençlere beceri kazandırılacak, çalışma hayatına uyumu sağlanacak. Gençler, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler alacaklar. Günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) desteği verilecek. Programa üç yıl için 107,3 milyar TL ayrıldı. NİUP, sosyal dışlanma riski taşıyan gençleri de hedefliyor.

Üniversite öğrencileri üniversitelerinde çalışabilecek

Devlet üniversitesi öğrencilerini kapsayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, eğitimi aksatmadan, belirlenen alanlarda gençler kendi üniversitelerinde haftada üç gün çalışabilecek. Bu program halen uygulanıyor. Çalışılacak alanlar, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar yaklaşık 30 farklı alanda belirlendi. Toplam 1 milyon genç hedeflenen bu program için 95,8 milyar TL kaynak ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Eğitimden çalışma hayatına geçiş, gençlerin istihdamı hedefleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından GÜÇ - Gençliğin Üretim Çağı Programı için yapılan değerlendirmede, gençlerin istihdama katılımını artırmak ve eğitimden çalışma hayatına geçişlerini güçlendirmek amacının taşındığı vurgulandı. Program kalıcı bir istihdam oluşmasını da hedefliyor.

Program için toplamda üç yılda 445 milyar TL kaynak ayrıldı. Tüm alt programlarda 3 milyon gence erişilmesi hedeflendi. Bakanlıktan verilen bilgide, “Program kapsamında 750 bin meslek lisesi öğrencisinin birebir takip edilmesi, 2026–2028 Orta Vadeli Program’da hedeflenen yüzde 7,8 işsizlik oranının altına inilmesi ve OECD ortalamasında yüzde 11,5 seviyesinde olan genç işsizlik oranının Türkiye’de daha düşük seviyelere çekilmesi hedefleniyor” ifadesine yer verildi.