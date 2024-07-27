  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İlk yarıda 56,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Takip Et

İlk yarıda 56,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarımsal destek ödemeleri istatistikleri bültenin ilki yayınlandı. Bültene göre, bu yıl için 91,5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçiye ilk 6 ayda 56,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlk yarıda 56,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplandı.

Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan "Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.

Ödemelerin yüzde 80’i bitkisel üretime

Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91,5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Ocak-haziran döneminde ödemelerin yüzde 80,8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0,6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0,5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0,4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı. Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Ekonomi
HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı: Yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi öngörülüyor
HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı: Yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi öngörülüyor
Coğrafi işaretli Çubuk turşusu için hasat sezonu başladı
Coğrafi işaretli Çubuk turşusu için hasat sezonu başladı
Kabak üreticilerinden ihracat için yeni ülke arayışı
Kabak üreticilerinden ihracat için yeni ülke arayışı
Denizli’de üzüm hasadı başladı! 250 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor
Denizli’de üzüm hasadı başladı! 250 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor
TMSF, Akbor Boru’yu satıyor
TMSF, Akbor Boru’yu satıyor
Türkiye’ye güneş gözlüğü ihracatında İtalya, Çin’i solladı
Türkiye’ye güneş gözlüğü ihracatında İtalya, Çin’i solladı