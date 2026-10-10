İller Bankası’nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı Karar Resmi Gazete'de
İller Bankası Anonim Şirketi’nin sermayesinin 250 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.
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İller Bankası Anonim Şirketi’nin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar, 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Kararda, sermaye artışının 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.