İllerde Ramazan pidesi fiyatları açıklanmaya başladı

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı. Bazı illerde uygulanacak tarifeler netleşirken, fiyatlar kente göre değişim gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından Ramazan pidelerinin fiyatı 250 gramlık pide için 20 TL olarak duyurulmuştu.

Pide fiyatlarının netleştiği şehirler şöyle:

* Tekirdağ’da Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından açıklanan resmi tarifeye göre 330 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 550 gramlık daha büyük pide ise 50 TL’den satılacak.

* Eskişehir’de Ramazan pideleri 300 gram olarak üretilecek. Kentte yapılan düzenlemeye göre bu gramajdaki Ramazan pidesinin satış fiyatı 30 TL olacak.

* Kayseri’de de Ticaret Odası’nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda aldığı kararla Ramazan pidesi fiyatları onaylandı. Buna göre sade pide 14 TL’den, susamlı pide 35 TL’den, susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi ise 45 TL’den satışa sunulacak.

Türkiye’nin büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak Ramazan pidesi fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.