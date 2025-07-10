ILO Türkiye’den asgari ücret zammına dair değerlendirme: Sosyal destek şart

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, asgari ücret belirlenirken yaşanabilir yaşam standartlarının ve ilgili verilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Hassan, “Asgari ücret enflasyon oranının altında belirlenmeli ve vatandaşlar çeşitli sosyal yardımlarla desteklenmeli” dedi.

ILO Türkiye Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hassan, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın sonuçları ile çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

"Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranı yüzde 26,5 civarında"

Hassan, kayıt dışı çalışmanın, sosyal adaletin olmadığı iş yerlerinde yaşandığını dile getirdi. Dünyada kayıt dışı çalışma oranının yüzde 58 civarında olduğunu belirten Hassan, "Türkiye'de durum, dünyaya göre daha iyi seviyede. Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranı yüzde 26,5 civarında. Ulusal İstihdam Strateji Planı'nda kayıt dışı çalışma oranı hedefinin yüzde 23 olarak belirlenmesi sevindirici. ILO olarak desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünyada her 10 işletmenin 8'inde kayıt dışı çalışma bulunduğuna dikkati çeken Hassan, bu durumun ülkelerin ekonomilerine ve üretkenliklerine zarar verdiğini aktardı.

Kayıt dışı çalışmanın, yoksul ve gelir dağılımının eşit olmadığı ülkelerde yaygın olduğunu belirten Hassan, şunları söyledi:

"Bunu azaltmak için her ülkenin kapasitesine bakılmalı ve ona göre çözümler üretilmeli. Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için sosyal koruma tedbirleri artırılmalı, dar gelirli insanların takibi yapılmalı, kayıt dışı çalışma görmezden gelinmemeli ve önlem alınmalı. Kayıtlı iş yerlerinin kurulması da bir diğer çözüm."

"Asgari ücret enflasyon oranı altında belirlenmeli"

Hassan, ILO olarak asgari ücret konusunda herhangi bir rakam paylaşma durumlarının olmadığını, sürecin işçi, işveren ve kamunun oluşturacağı üçlü mekanizma ile sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret belirlenirken yaşanabilir yaşam ölçütlerinin ve verilerin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Hassan, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler 2 yılda, bazıları da 6 ayda bir artış yapıyor. Yıllık artışın iyi uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek enflasyon varsa ülkeler asgari ücreti enflasyona göre eşitlememeli, bu işe yaramayacak. Kısır döngü oluşturur. Asgari ücret enflasyon oranı altında belirlenmeli ve çeşitli sosyal yardımlarla vatandaşlar desteklenmeli. Üçlü mekanizma olmadan karara bağlanmamalı."

Hassan, esnek çalışma modeli konusunun da işçi, işveren ve hükümetin oluşturacağı sosyal diyalogla belirlenmesi gerektiğini, 2008 küresel finans krizinden bu yana tartışılan bu konuda işçi haklarını ihlal edici bir uygulamanın olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.