İmalat 8 ayın zirvesinde: Daralma yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) S&P Global tarafından derlenen imalat PMI verileri, kasımda kaydedilen 48,3 seviyesinden 49,1'e çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat göstergesi sektörde daralmanın yavaşladığına işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralıkta 49,1’e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Sektördeki faaliyet koşullarında bozulmanın durma noktasına yaklaşması, son ankette birçok alt endeksin çizdiği görünüm ile tutarlılık sergiledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 48,3 olan Manşet PMI aralıkta 49,1’e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Sektördeki faaliyet koşullarında bozulmanın durma noktasına yaklaşması, son ankette birçok alt endeksin çizdiği görünüm ile tutarlılık sergiledi. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte üretimde düşüş ılımlı düzeye geriledi ve dokuz aylık mevcut yavaşlama döneminin en düşük oranında gerçekleşti. Buna karşılık talepte süren baskılara bağlı olarak yeni siparişlerde yavaşlama devam etti. Söz konusu yavaşlama halen belirgin olmasına rağmen nisan ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Benzer şekilde yeni ihracat siparişlerinde de daralma daha hafif gerçekleşti.

İstihdamda gerileme

Yeni siparişlerdeki yavaşlık nedeniyle imalatçılar satın alma faaliyetlerini, stok düzeylerini ve istihdamı azalttı. İstihdamdaki gerileme, kasım ayındaki artışı takip etti. Ancak her üç göstergede de düşüşler son derece ılımlı seviyede gerçekleşti. Girdi maliyetleri aralık ayında belirgin bir şekilde arttı ve firmalar bu artışı ham madde fiyatlarındaki yükseliş ile Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına bağladı. Girdi maliyetleri enflasyonu son üç ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen 2024 yılı ortalamasının çok altında kaldı.

Nihai ürün fiyatları enflasyonu ise beş yıldan uzun bir dönemin en düşük hızına geriledi ve artış ılımlı düzeyde kaydedildi. Bazı firmalar ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle nihai ürün fiyatlarını yükseltirken diğerleri ise satışlarını güvence altına alma çabasıyla müşterilerine fiyat indirimleri sağladı.

2025 yılı için umut verici

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türkiye’nin 2024 yılı sonuna ilişkin PMI veri seti, 2025 yılında sektör için umut verici bir tablo çizdi. Faaliyet koşullarında yavaşlama devam etmekle birlikte oldukça hafif düzeyde gerçekleşti ve anket kapsamındaki birçok alt endekste iyileşme işaretleri görüldü. Bu seyir 2025 yılının başında da devam ettirilebilirse, sektörün yeniden büyümeye geçtiğini görebiliriz. Geçen yıllara göre enflasyonist ortamın çok daha ılımlı seyretmesi de sektörün gelecekteki performansına yardımcı olacaktır. Nihai ürün fiyatlarındaki artış aralık ayında çok ılımlı düzeyde ve beş yıldan uzun bir dönemin en düşük oranında arttı.”

Üretim ve yeni siparişler yaygın şekilde yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI aralık ayı raporuna göre, kasımda anket kapsamında izlenen 10 sektörden dokuzu üretimini yavaşlatırken, aralıkta bu sayının yediye inmesi nispi bir iyileşmeye işaret etti. Üretimde en sert düşüş giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşirken, büyüme yalnızca kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda ürünlerinde söz konusu oldu. Gıda sektörünün üretiminde artış eğilimi üçüncü aya ulaştı. Elektrikli ve elektronik ürünlerde ise bir önceki aya göre değişim gözlenmedi.

Üretimde gıda öne çıktı

Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de artışlar sadece kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda ürünleri sektörleriyle sınırlı kaldı. Diğer sektörlerde ise, ana metal sanayi başta olmak üzere, daralma kaydedildi. Yeni ihracat siparişleri de takip edilen 10 kategoriden yedisinde yavaşladı. İstihdam hacmi, gıda imalatçıları ile makine ve metal ürünleri firmalarında artarken diğer sektörlerde düşüş sergiledi. Çalışan sayılarında en belirgin azalma ise giyim ve deri ürünleri sektöründe yaşandı. Benzer bir tablo satın alma faaliyetlerinde de gözlendi. Girdi alımları yalnızca kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda sektörlerinde artış kaydetti.

Enflasyon baskıları hafifledi

Aralık ayında enflasyonist baskıların hafiflediğine ilişkin sinyaller güçlendi. Sektörlerin çoğunluğunda girdi maliyetlerindeki yükseliş kasım ayına göre hız kesti. Girdi fiyatlarında en hızlı artış metalik olmayan mineral ürünlerde, en yavaş artış ise ana metallerde gerçekleşti. Ana metal sektöründe enflasyon beş yıldan uzun bir dönemin en düşük düzeyinde ölçüldü. Maliyet enflasyonundaki gerileme ve talepteki durgunluğun etkisiyle tekstil, giyim-deri ve ana metal sektörleri satış fiyatlarında indirime gitti. Böylece 10 sektör içerisinde satış fiyatlarının düştüğü sektör sayısı kasımda iki iken aralıkta üçe çıktı. Diğer taraftan, ürün fiyatlarında en belirgin artış ise enflasyonun marttan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı makine ve metal ürünleri sektöründe izlendi.