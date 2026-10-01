İmalat PMI eylülde geriledi: Yavaşlama 2,5 yıldır sürüyor

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Eylül 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ağustosta 48,1 olan manşet PMI eylülde 47,9'a geriledi ve imalat sektörünün faaliyet koşullarında ılımlı yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Faaliyet koşulları son iki buçuk yıl boyunca aylık bazda bozulma kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı belirsizliklerin de etkisiyle, talep koşullarının olumsuz seyretmesi eylülde yeni siparişlerdeki azalışın sürmesine yol açtı. Söz konusu düşüş, ağustos ayına kıyasla hafifçe belirginleşti. Uluslararası talebin zayıf seyrini korumasıyla yeni ihracat siparişleri de geriledi. Zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak yeni siparişlerin düşük seyretmesi, eylülde imalatçıların üst üste dördüncü ay üretimi azaltmasına yol açtı. Bu azalış bir önceki anket dönemine göre daha yüksek oranda kaydedildi.

İmalatçılar, faaliyetlerini yeni siparişlerdeki yavaşlamaya daha uyumlu hale getirme yönündeki çabalarını sürdürdü ve buna bağlı olarak istihdamı, satın alma faaliyetlerini ve stokları azalttı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan yakıt, petrol ve taşımacılık maliyetlerinin yanı sıra ham madde fiyatlarında kaydedilen yükseliş, girdi maliyetlerinin eylülde de keskin bir şekilde artmasına yol açtı. Girdi fiyatları enflasyonu eylülde son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Benzer şekilde, yükselen girdi maliyetlerinin müşterilere yansıtılmasıyla nihai ürün fiyatları enflasyonu da dört aylık zirveye ulaştı. Anket katılımcılarına göre, fiyat artışları eylülde tedarikçi performansını olumsuz etkiledi. Buna ek olarak, deniz taşımacılığındaki gecikmeler ve malzeme eksiklikleri de tedarikçilerin teslimat sürelerinin uzamaya devam etmesinde rol oynadı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Orta Doğu'daki savaş devam ederken, Türk imalatçıları eylül ayında da bu durumun etkilerini hissetmeye devam etti. Üçüncü çeyrek boyunca görünüm önemli bir değişim göstermedi ve jeopolitik koşullara ilişkin belirsizlik sektörde büyümeyi sınırlamayı sürdürdü. Bununla birlikte, PMI'ın üçüncü çeyrek ortalamasının ikinci çeyreğin hafif üzerinde olması toparlanmaya yönelik bazı temkinli sinyaller verdi."

10 sektörün dokuzunda üretim yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül raporuna göre anket kapsamında izlenen 10 sektörden dokuzunda üretim yavaşladı. Bu durumun tek istisnası, son yedi ayda ilk kez üretimini artıran gıda ürünleri sektörü oldu. Üretimdeki en belirgin yavaşlama ise ağustosta da olduğu gibi, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektöründe gerçekleşti. Benzer şekilde, eylül ayında takip edilen sektörler içerisinde yeni siparişleri artan tek sektör yine gıda ürünleri olurken, en hızlı düşüş ise ağaç ve kağıt ürünleri imalatçılarında kaydedildi. Yeni ihracat siparişlerinde tablo biraz daha olumlu seyretti; genişleme bölgesinde yer alan gıda ürünleri sektörüne eylül ayında kara ve deniz taşıtları sektörü de katıldı. Ağustos ayında olduğu gibi, eylülde de anket kapsamında izlenen 10 sektörden sadece ikisinde istihdam artışı kaydedildi. Kara ve deniz taşıtları firmaları üst üste beşinci ay çalışan sayısını artırırken, elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe istihdam son üç ayda ikinci kez arttı. İstihdamda en belirgin daralma ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe yaşandı. Ağustosta tüm sektörlerde yavaşlayan satın alma faaliyetleri, eylülde üç sektörde artış gösterdi. En belirgin artış gıda ürünleri sektöründe kaydedildi. Bu sektörde üretim gereksinimlerindeki artış, girdi alımlarında güçlü bir genişlemeye yol açtı.

Gıda ürünleri sektörünün girdi talebindeki artış, tedarikçilerin teslimat sürelerinin uzamasında etkili oldu. Bununla birlikte, sektörlerin büyük bir bölümü eylülde girdilerini daha hızlı temin edebildi. Elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe teslimat süreleri bir yıldan uzun süredir ilk kez kısaldı. Girdi maliyetlerindeki keskin artışlar, üçüncü çeyreğin sonunda da devam etti. Kara ve deniz taşıtları girdi fiyatlarının en hızlı yükseldiği sektör olurken, en ılımlı artış ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe kaydedildi. Nihai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda ivme kazanırken, en sert yükseliş ana metal sanayi sektöründe, en yavaş artış ise giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti.