İmalat PMI'da daralma sinyali 11'inci ayında

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin ocak ayı sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Şubat'ta bir önceki aya oranla ılımlı bir artışla 48,3 düzeyinde gerçekleşti. 11 aydır eşik değer olan 50'nin altında kalmaya devam eden PMI Nisan 2024'ten bu yana daralma bölgesinde yer aldı.

İlk çeyrek ortasında yavaşlama sinyali

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocak ayında 48,0 olan manşet PMI, şubatta hafif bir artışla 48,3 düzeyinde gerçekleşti ancak 50,0 eşik değerinin altında kalarak faaliyet koşullarında ilk çeyrek ortası itibarıyla yavaşlamaya işaret etti. Sektörün faaliyet koşulları Nisan 2024’ten bu yana daralma bölgesinde yer aldı.

Yeni ihracat siparişlerinde bozulma yaşandı

Anket katılımcıları, şubat ayında talep koşullarının zayıf olduğunu bildirirken, bu durum üretim ve yeni siparişlerde ivme kaybının devam etmesine yol açtı. Yeni siparişlerde üst üste 20. ay gerçekleşen yavaşlama, ocak ayına göre hafiflemesine rağmen yine belirgin düzeyde kaydedildi. Dış talep koşullarında da zayıflama gözlendi ve yeni ihracat siparişlerinde 2024 Ekim’den bu yana en sert bozulma yaşandı.

Şubat ayında yeni siparişlerde olduğu gibi üretimde de yavaşlama gözlendi. Son veriyle birlikte yavaşlama eğilimi 11. aya ulaşırken, son düşüş ılımlı düzeyde ve bir önceki aya göre daha hafif seyretti. Yeni siparişlerin yetersizliği, şubatta imalatçıların istihdam ve satın alma faaliyetlerini azaltmalarına yol açtı. Her iki kalemde de düşüş ocak ayına göre daha belirgin gerçekleşti.