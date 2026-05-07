İmalat sanayiinde çalışan sayısı bir yılda 116 bin kişi azaldı

MEHMET KAYA / ANKARA

SGK verilerine göre, Şubat 2026’da makine teçhizat kurulumu ve onarımı dahil sanayinin üç ana sektöründen olan biri olan imalat sanayii kollarının istihdamı, bir önceki yıl aynı aya göre 116 bin 251 kişi azaldı. Bunda, 112 bin 500 kişilik kayıpla, tekstil, hazır giyim ve deri sektörü istihdam düşüşü ana etken oldu. Diğer yandan, plastik, ana metal, makine hariç fabrikasyon metal, elektrikli cihazlar, otomotiv gibi geleneksel olarak yoğun istihdam olan sektörlerde istihdam kaybı dikkat çekti. Bu dönemde gıda imalatında çalışan sayısı 26 bin 997 kişi arttı.

İstatistiklerde yer almıyor

Öte yandan, 2 milyonun üzerine çıkması nedeniyle kayıtlı istihdam açısından sayısal ağırlığı artan emekli olup da çalışmaya devam eden kişi sayısında, yine aynı dönem kıyaslamasına göre artış geçmiş yıllara göre daha az oldu. Bu kapsamdakilerin sektör kırılımı istatistiklerde yer almıyor. Yine de ağırlığının sanayi sektörlerinde olduğu tahmin ediliyor. Sosyal güvenlik primi ödeyenlerin sayısı Şubat 2026’da bir önceki yıla göre 32 bin 791 kişi arttı. Ocak ayında emekli olanların etkileri dikkate alındığında, bu kişilerden bazıları tekrar istihdama dönse de Şubat ayı itibariyle genel olarak imalat sanayii istihdamında bir düşüş olduğu anlaşılıyor.

Toplam istihdam ve ücretli çalışan

Şubat ayı itibariyle toplam kayıtlı istihdamda ise artış yaşandı. Şubat 2025’e kıyasla 457 bin 935 kişi artan esnaf ve işverenler dahil toplam kayıtlı istihdam, 23 milyon 324.7 milyon kişiye ulaştı. Diğer yandan, 2025 sonuna kıyasla, özellikle emekli olanlar nedeniyle 398.8 bin kişi azaldı. Ücretli olarak bir işveren yanında çalışanların kapsandı 4-a zorunlu sigortalıların sayısında da yükseliş eğilimi gözlendi. Şubat ayı sonu itibariyle bir önceki yıla kıyasla kayıtlı istihdam 358 bin 625 kişi artarken, 2025 sonuna kıyasla 326.7 bin kişi azalış oldu. Şubat ayı itibariyle yıllık bazda esnaf-işveren sayısında 79.1 bin kişi, memur ve benzeri kadrolardaki kişi sayısı 20 bin 194 kişi arttı.

Aktif pasif dengesi 2009’dan bu yana en düşük seviyede

SGK metodolojisine göre, sosyal güvenlik destek primiyle sisteme hala ödeme yapanların emeklilere dahil olduğu aktif pasif dengesinde bozulma devam ediyor. Uzun süre 1.8-1.9 arasında seyrettikten sonra, salgın yılındaki Türkiye imalatının artışına bağlı olarak 2’ye yükselen aktif pasif dengesi, bu tarihin ardından sürekli olarak azaldı ve EYT etkisiyle emekli sayısındaki çok hızlı artışla gerilemesini sürdürdü. 2026 Şubat ayı itibariyle 1.59’a geriledi. Bu oran, SGK’nın normal istatistik bültenindeki başlangıç yılı olan 2009’dan bu yana en düşük seviye olarak göze çarptı. Şubat ayı itibariyle sosyal güvenlik kapsamında da düşüş gözlendi. Nüfus verileriyle birlikte, son üç yıldır yüzde 89-90 seviyesinde bulunan sosyal güvenlik kapsamı, mayıs ayında yüzde 88 olarak ölçüldü.